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Путін зібрав Радбез: обговорив хід війни в Україні та послухав Шойгу

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 20 січня 2023, 13:42
Володимир Путін, фото: Getty Images

Президент РФ Володимир Путін в черговий раз зібрав постійних членів свого Радбезу на оперативну нараду, щоб обговорити перебіг загарбницької війни.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новості" з посиланням на пресекретаря президента РФ Дмитра Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Відбувся обмін думками про перебіг спеціальної військової операції (війни в Україні - ред.). Міністр оборони (Сергій) Шойгу інформував учасників про відвідування штабу операції на початку тижня".

Деталі: За його словами, також Путін розповів зібранню про свої нещодавні телефонні міжнародні дзвінки. Крім того, обговорювались соціально-економічні питання.

Що було раніше:  

  • Лише у грудні 2022 року Путін збирав свій Радбез двічі, 2 та 16 грудня.
  • 20 січня міністр оборони США Ллойд Остін заявив на зустрічі у форматі "Рамштайн" в Німеччині, що у Росії вичерпуються боєприпаси і вона зазнала значних бойових втрат.

Теми: ПутінвійнаРосіяУкраїна
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