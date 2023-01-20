Путін зібрав Радбез: обговорив хід війни в Україні та послухав Шойгу

Президент РФ Володимир Путін в черговий раз зібрав постійних членів свого Радбезу на оперативну нараду, щоб обговорити перебіг загарбницької війни.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новості" з посиланням на пресекретаря президента РФ Дмитра Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Відбувся обмін думками про перебіг спеціальної військової операції (війни в Україні - ред.). Міністр оборони (Сергій) Шойгу інформував учасників про відвідування штабу операції на початку тижня".

Деталі: За його словами, також Путін розповів зібранню про свої нещодавні телефонні міжнародні дзвінки. Крім того, обговорювались соціально-економічні питання.

Що було раніше: