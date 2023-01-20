Путін зібрав Радбез: обговорив хід війни в Україні та послухав Шойгу
П'ятниця, 20 січня 2023, 12:42
Президент РФ Володимир Путін в черговий раз зібрав постійних членів свого Радбезу на оперативну нараду, щоб обговорити перебіг загарбницької війни.
Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новості" з посиланням на пресекретаря президента РФ Дмитра Пєскова
Пряма мова Пєскова: "Відбувся обмін думками про перебіг спеціальної військової операції (війни в Україні - ред.). Міністр оборони (Сергій) Шойгу інформував учасників про відвідування штабу операції на початку тижня".
Реклама:
Деталі: За його словами, також Путін розповів зібранню про свої нещодавні телефонні міжнародні дзвінки. Крім того, обговорювались соціально-економічні питання.
Що було раніше:
- Лише у грудні 2022 року Путін збирав свій Радбез двічі, 2 та 16 грудня.
- 20 січня міністр оборони США Ллойд Остін заявив на зустрічі у форматі "Рамштайн" в Німеччині, що у Росії вичерпуються боєприпаси і вона зазнала значних бойових втрат.
ВІДЕО ДНЯ