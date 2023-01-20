Путин собрал Совбез: обсудил ход войны в Украине и послушал Шойгу

Президент РФ Владимир Путин в очередной раз собрал постоянных членов своего Совбеза на оперативное совещание, чтобы обсудить ход захватнической войны.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова

Прямая речь Пескова: "Состоялся обмен мнениями о ходе специальной военной операции (войны в Украине - ред.). Министр обороны (Сергей) Шойгу информировал участников о посещении штаба операции в начале недели".

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Детали: По его словам, также Путин рассказал собранию о своих недавних телефонных международных звонках. Кроме того, обсуждались социально-экономические вопросы.

Что предшествовало:

Только в декабре 2022 года Путин собирал свой Совбез дважды, 2 и 16 декабря.

20 января министр обороны США Ллойд Остин заявил на встрече в формате "Рамштайн" в Германии, что у России заканчиваются боеприпасы и она понесла значительные боевые потери.