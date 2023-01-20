Путин собрал Совбез: обсудил ход войны в Украине и послушал Шойгу

Президент РФ Владимир Путин в очередной раз собрал постоянных членов своего Совбеза на оперативное совещание, чтобы обсудить ход захватнической войны.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова

Прямая речь Пескова: "Состоялся обмен мнениями о ходе специальной военной операции (войны в Украине - ред.). Министр обороны (Сергей) Шойгу информировал участников о посещении штаба операции в начале недели".

Детали: По его словам, также Путин рассказал собранию о своих недавних телефонных международных звонках. Кроме того, обсуждались социально-экономические вопросы.

Что предшествовало: