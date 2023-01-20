Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Одещині посадовець річпорту допомагав готувати ракетні удари: його викрили

Ірина БалачукП'ятниця, 20 січня 2023, 13:24
На Одещині посадовець річпорту допомагав готувати ракетні удари: його викрили
Фото прокуратури

Посадовця одного з підприємств Ізмаїльського річкового порту викрили на державній зраді – він допомагав окупантам готувати ракетні удари по енергетичних об’єктах району.

Джерело: Одеська обласна прокуратура, СБУ

Дослівно СБУ: "Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного зрадника у результаті спецоперації в Одеській області.

Поплічником агресора виявився посадовець одного з підприємств Ізмаїльського річного порту, якого після початку повномасштабного вторгнення завербував представник російських спецслужб".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що держзрадник за вказівкою загарбників збирав інформацію про розміщення підрозділів Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури на території міста.

Зокрема, його цікавили електропідстанції та інші міські об’єкти енергетики. 

 
фото прокуратури

Зловмисник розвідував місця базування українських блокпостів і передавав ворогу дані про фортифікаційне оснащення, наявне озброєння та кількість задіяного особового складу.

ВІДЕО ДНЯ

А також особисто спостерігав за динамікою заходів суден у місцевий порт і тим, які вантажі вони переміщують.

Під час обшуку у затриманого виявили мобільний телефон з доказами законспірованого листування з ворогом.

Зловмиснику оголосили про підозру у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Передісторія:

  • У Дніпрі затримали сімох зрадників, які корегували ракетні удари по місту та передавали розвіддані генеральному штабу збройних сил Російської Федерації.

Теми: Одеська областьвійнадержзрада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Одеська область
Заступника одеського військкома підозрюють в незаконному збагаченні: родина накупила машин і нерухомості
Повітряні сили вночі знищили всі чотири ракети, які атакували Одещину
На Одещині пролунали вибухи: працювала ППО
Останні новини
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: