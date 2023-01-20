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На Одещині посадовець річпорту допомагав готувати ракетні удари: його викрили

Ірина БалачукП'ятниця, 20 січня 2023, 14:24
Фото прокуратури

Посадовця одного з підприємств Ізмаїльського річкового порту викрили на державній зраді – він допомагав окупантам готувати ракетні удари по енергетичних об’єктах району.

Джерело: Одеська обласна прокуратура, СБУ

Дослівно СБУ: "Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного зрадника у результаті спецоперації в Одеській області.

Поплічником агресора виявився посадовець одного з підприємств Ізмаїльського річного порту, якого після початку повномасштабного вторгнення завербував представник російських спецслужб".

Деталі: Повідомляється, що держзрадник за вказівкою загарбників збирав інформацію про розміщення підрозділів Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури на території міста.

Зокрема, його цікавили електропідстанції та інші міські об’єкти енергетики. 

 
фото прокуратури

Зловмисник розвідував місця базування українських блокпостів і передавав ворогу дані про фортифікаційне оснащення, наявне озброєння та кількість задіяного особового складу.

А також особисто спостерігав за динамікою заходів суден у місцевий порт і тим, які вантажі вони переміщують.

Під час обшуку у затриманого виявили мобільний телефон з доказами законспірованого листування з ворогом.

Зловмиснику оголосили про підозру у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У Дніпрі затримали сімох зрадників, які корегували ракетні удари по місту та передавали розвіддані генеральному штабу збройних сил Російської Федерації.

Теми: Одеська областьвійнадержзрада
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