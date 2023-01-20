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В Одесской области чиновник речпорта помогал готовить ракетные удары: его разоблачили

Ирина БалачукПятница, 20 января 2023, 13:24
В Одесской области чиновник речпорта помогал готовить ракетные удары: его разоблачили
Фото прокуратуры

Чиновника одного из предприятий Измаильского речного порта разоблачили на государственной измене – он помогал оккупантам готовить ракетные удары по энергетическим объектам района.

Источник: Одесская областная прокуратура, СБУ

Дословно СБУ: "Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного предателя в результате спецоперации в Одесской области.

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Соратником агрессора оказался чиновник одного из предприятий Измаильского речного порта, которого после начала полномасштабного вторжения завербовал представитель российских спецслужб".

Детали: Сообщается, что госизменник по указанию захватчиков собирал информацию о размещении подразделений Сил обороны и объектов критической инфраструктуры на территории города. 

 
фото прокуратуры

В частности, его интересовали электроподстанции и другие городские объекты энергетики.

ВИДЕО ДНЯ

Злоумышленник разведывал места базирования украинских блокпостов и передавал врагу данные о фортификационном оснащении, имеющемся вооружении и количестве задействованного личного состава.

А также лично наблюдал за динамикой заходов судов в местный порт и тем, какие грузы они перемещают.

Во время обыска у задержанного обнаружили мобильный телефон с доказательствами законспирированной переписки с врагом.

Злоумышленнику объявили о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Предыстория: 

  • В Днепре задержали семерых предателей, которые корректировали ракетные удары по городу и передавали разведданные генеральному штабу вооруженных сил Российской Федерации.

Темы: Одесская областьвойнагосизмена
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