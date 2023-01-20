В Одесской области чиновник речпорта помогал готовить ракетные удары: его разоблачили
Чиновника одного из предприятий Измаильского речного порта разоблачили на государственной измене – он помогал оккупантам готовить ракетные удары по энергетическим объектам района.
Источник: Одесская областная прокуратура, СБУ
Дословно СБУ: "Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного предателя в результате спецоперации в Одесской области.
Соратником агрессора оказался чиновник одного из предприятий Измаильского речного порта, которого после начала полномасштабного вторжения завербовал представитель российских спецслужб".
Детали: Сообщается, что госизменник по указанию захватчиков собирал информацию о размещении подразделений Сил обороны и объектов критической инфраструктуры на территории города.
В частности, его интересовали электроподстанции и другие городские объекты энергетики.
Злоумышленник разведывал места базирования украинских блокпостов и передавал врагу данные о фортификационном оснащении, имеющемся вооружении и количестве задействованного личного состава.
А также лично наблюдал за динамикой заходов судов в местный порт и тем, какие грузы они перемещают.
Во время обыска у задержанного обнаружили мобильный телефон с доказательствами законспирированной переписки с врагом.
Злоумышленнику объявили о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Предыстория:
- В Днепре задержали семерых предателей, которые корректировали ракетные удары по городу и передавали разведданные генеральному штабу вооруженных сил Российской Федерации.