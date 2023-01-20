Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ОП і повітряники висміяли Москву через розміщення ППО на дахах будинків

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 20 січня 2023, 14:38
Зенітка на даху Міноборони РФ, Фото: твітер Michael A. Horowitz

В Офісі президента України та Повітряних силах ЗСУ висміяли розміщення систем протиповітряної оборони в Москві на дахах житлових будинків.

Джерело: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону новин 19 січня

Деталі: Подоляк наголосив, що розташування ППО, зокрема "Панцир-С1", на дахах житлових будинків викликає два питання:

Пряма мова Подоляка: "Чи не хоче Лавров (міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров - ред.) ще раз розповісти про міжнародне гуманітарне право й російську ППО в житлових кварталах?

Чи не хоче Путін/Пєсков (президент РФ Володимир Путін, його прессекретар Дмитро Пєсков - ред.) ще раз пояснити концепцію "триденної СВО" і довести, що "все за планом"?

Більше деталей: Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи інформацію про ЗРК "Панцир-С1" на даху російського Міноборони, сказав, що "це як Іван-дурак на печі їде", та підкреслив, що тут нема чому дивуватись. 

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Ввечері 19 січня в Мережі почали з'являтися фото і відео з системами ППО на дахах будівель і майданчиках Москви. Наразі відомо про щонайменше п'ять.
  • Зокрема, опубліковано фото будівлі міністерства оборони РФ на Фрунзенській набережній, де встановлено "Панцир-С1". 
  • Крім того, зранку 20 січня з’явилось відео, на якому автор стверджує, що ППО встановлена за 10 км від резиденції президента Росії Володимира Путіна в Москві.

Теми: Офіс президентаПовітряні сили ЗСУРосіяППО
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відеоВ Україну прибув ще один британський гелікоптер Sea King – Резніков

Нардепа з "батальйону Монако" Столара не випустили з України – джерела

Німеччина досі не рахувала свої справні танки Leopard, щоб "не створювати хибних вражень" - ЗМІ

оновленоНАБУ затримало заступника міністра через хабар на генераторах – джерела

фото, відеоКерівники держави попрощалися з представниками МВС, які загинули в Броварах

Чехія заперечила готовність віддати Україні танки Leopard, отримані замість Т-72

Усі новини...
Офіс президента
Шурма каже, що "Укрнафту" забрали через відмову допомагати ЗСУ. Екскерівництво компанії це заперечує
Зеленському доповіли: Удар по будинку в Дніпрі завдано російською ракетою Х-22 
Офіс президента відправив Арестовича у відставку з посади радника
Останні новини
01:58
В ОП сподіваються, що "Рамштайн-9" принесе Україні літаки
00:56
Ми не викручуємо руки і не вмовляємо – Білий дім про надання Україні танків Leopard
00:14
Із понад 200 танків "Leopard 2" Німеччина може передати Україні 19 – ЗМІ
23:45
Сумщина: росіяни у суботу завдали 115 ударів, є руйнування й поранений
23:21
Сноубордист Михайло Харук здобув для України перше "золото" на Універсіаді
22:36
Росіяни пошкодили підприємство на Дніпропетровщині
22:01
відеоВ Україну прибув ще один британський гелікоптер Sea King – Резніков
21:30
Нардепа з "батальйону Монако" Столара не випустили з України – джерела
21:04
Один з органів Міноборони Франції зазнав кібератаки, підозрюють російських хакерів - ЗМІ
20:54
Зеленський про загиблих у Броварах: Скільки світлих людей забирає воєнний час
Усі новини...