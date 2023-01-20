ОП і повітряники висміяли Москву через розміщення ППО на дахах будинків

В Офісі президента України та Повітряних силах ЗСУ висміяли розміщення систем протиповітряної оборони в Москві на дахах житлових будинків.

Джерело: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону новин 19 січня

Деталі: Подоляк наголосив, що розташування ППО, зокрема "Панцир-С1", на дахах житлових будинків викликає два питання:

Пряма мова Подоляка: "Чи не хоче Лавров (міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров - ред.) ще раз розповісти про міжнародне гуманітарне право й російську ППО в житлових кварталах?

Чи не хоче Путін/Пєсков (президент РФ Володимир Путін, його прессекретар Дмитро Пєсков - ред.) ще раз пояснити концепцію "триденної СВО" і довести, що "все за планом"?

Більше деталей: Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи інформацію про ЗРК "Панцир-С1" на даху російського Міноборони, сказав, що "це як Іван-дурак на печі їде", та підкреслив, що тут нема чому дивуватись.

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