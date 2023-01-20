ОП і повітряники висміяли Москву через розміщення ППО на дахах будинків
В Офісі президента України та Повітряних силах ЗСУ висміяли розміщення систем протиповітряної оборони в Москві на дахах житлових будинків.
Джерело: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону новин 19 січня
Деталі: Подоляк наголосив, що розташування ППО, зокрема "Панцир-С1", на дахах житлових будинків викликає два питання:
Пряма мова Подоляка: "Чи не хоче Лавров (міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров - ред.) ще раз розповісти про міжнародне гуманітарне право й російську ППО в житлових кварталах?
Чи не хоче Путін/Пєсков (президент РФ Володимир Путін, його прессекретар Дмитро Пєсков - ред.) ще раз пояснити концепцію "триденної СВО" і довести, що "все за планом"?
Більше деталей: Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи інформацію про ЗРК "Панцир-С1" на даху російського Міноборони, сказав, що "це як Іван-дурак на печі їде", та підкреслив, що тут нема чому дивуватись.
Передісторія:
- Ввечері 19 січня в Мережі почали з'являтися фото і відео з системами ППО на дахах будівель і майданчиках Москви. Наразі відомо про щонайменше п'ять.
- Зокрема, опубліковано фото будівлі міністерства оборони РФ на Фрунзенській набережній, де встановлено "Панцир-С1".
- Крім того, зранку 20 січня з’явилось відео, на якому автор стверджує, що ППО встановлена за 10 км від резиденції президента Росії Володимира Путіна в Москві.