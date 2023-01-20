ОП и воздушники высмеяли Москву из-за размещения ПВО на крышах домов

В Офисе президента Украины и Воздушных силах ВСУ высмеяли размещение систем противовоздушной обороны в Москве на крышах жилых домов.

Источник: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона новостей 19 января

Детали: Подоляк отметил, что расположение ПВО, в частности "Панцирь-С1", на крышах жилых домов вызывает два вопроса:

Прямая речь Подоляка: "Не хочет ли Лавров (министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ред.) еще раз рассказать о международном гуманитарном праве и российской ПВО в жилых кварталах?

Не хочет ли Путин/Песков (президент РФ Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков - ред.) еще раз объяснить концепцию "трехдневного СВО" и доказать, что "все по плану"?

Больше деталей: Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя информацию о ЗРК "Панцирь-С1" на крыше российского Минобороны, сказал, что "это как Иван-дурак на печке едет", и подчеркнул, что здесь нечему удивляться.

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