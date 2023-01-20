ОП и воздушники высмеяли Москву из-за размещения ПВО на крышах домов
В Офисе президента Украины и Воздушных силах ВСУ высмеяли размещение систем противовоздушной обороны в Москве на крышах жилых домов.
Источник: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона новостей 19 января
Детали: Подоляк отметил, что расположение ПВО, в частности "Панцирь-С1", на крышах жилых домов вызывает два вопроса:
Прямая речь Подоляка: "Не хочет ли Лавров (министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ред.) еще раз рассказать о международном гуманитарном праве и российской ПВО в жилых кварталах?
Не хочет ли Путин/Песков (президент РФ Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков - ред.) еще раз объяснить концепцию "трехдневного СВО" и доказать, что "все по плану"?
Больше деталей: Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя информацию о ЗРК "Панцирь-С1" на крыше российского Минобороны, сказал, что "это как Иван-дурак на печке едет", и подчеркнул, что здесь нечему удивляться.
Предыстория:
- Вечером 19 января в Сети начали появляться фото и видео с системами ПВО на крышах зданий и площадках Москвы. Сейчас известно о по меньшей мере пяти.
- В частности, опубликовано фото здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной, где установлен "Панцирь-С1".
- Кроме того, утром 20 января появилось видео, на котором автор утверждает, что ПВО установлена в 10 км от резиденции президента России Владимира Путина в Москве.