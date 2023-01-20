Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кадиров каже, що почав готувати до війни в Україні місцевих священників

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 20 січня 2023, 13:54
Кадиров каже, що почав готувати до війни в Україні місцевих священників
Рамзан Кадиров, фото: Getty Images

Глава Чечні Рамзан Кадиров повідомив, що вже готує до війни в Україні мусульманських священнослужителів – перша група богословів з духовного управління мусульман пройшла підготовку в російському університеті спецназу.

Джерело: Кадиров у Telegram

Пряма мова Кадирова: "Наші найкращі інструктори навчили їх безпечного поводження зі зброєю, базових навичок тактико-вогневої підготовки та надання долікарської медичної допомоги. Заняття проходили протягом 7 днів".

Реклама:

Деталі: Кадиров каже, що муфтій Чечні Салах-Хаджі Межиєв, який пройшов підготовку, запевнив, що служителі культу за першої необхідності готові вирушити на війну в Україну, "щоб зробити свій посильний внесок у перемогу нашої держави над слугами сатани".

За його словами, у спецназівців планують пройти військову підготовку понад 300 кадіїв та імамів мечетей Чечні.

Що було раніше: У жовтні 2022 року  підконтрольний Кремлю глава Чечні казав, що триває не спецоперація Путіна, а війна. За його словами - "між православними, мусульманами і сатаністами".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: КадироввійнаЧечняУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Кадиров
США ввели санкції щодо матері Кадирова та директора "Артеку"
Син Кадирова побив уродженця України, якому закидають спалення Корану
Британська розвідка розповіла, як Кадиров доводить свою лояльність Путіну
Останні новини
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: