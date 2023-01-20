Кадиров каже, що почав готувати до війни в Україні місцевих священників

Глава Чечні Рамзан Кадиров повідомив, що вже готує до війни в Україні мусульманських священнослужителів – перша група богословів з духовного управління мусульман пройшла підготовку в російському університеті спецназу.

Джерело: Кадиров у Telegram

Пряма мова Кадирова: "Наші найкращі інструктори навчили їх безпечного поводження зі зброєю, базових навичок тактико-вогневої підготовки та надання долікарської медичної допомоги. Заняття проходили протягом 7 днів".

Деталі: Кадиров каже, що муфтій Чечні Салах-Хаджі Межиєв, який пройшов підготовку, запевнив, що служителі культу за першої необхідності готові вирушити на війну в Україну, "щоб зробити свій посильний внесок у перемогу нашої держави над слугами сатани".

За його словами, у спецназівців планують пройти військову підготовку понад 300 кадіїв та імамів мечетей Чечні.

Що було раніше: У жовтні 2022 року підконтрольний Кремлю глава Чечні казав, що триває не спецоперація Путіна, а війна. За його словами - "між православними, мусульманами і сатаністами".