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Кадиров каже, що почав готувати до війни в Україні місцевих священників

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 20 січня 2023, 14:54
Рамзан Кадиров, фото: Getty Images

Глава Чечні Рамзан Кадиров повідомив, що вже готує до війни в Україні мусульманських священнослужителів – перша група богословів з духовного управління мусульман пройшла підготовку в російському університеті спецназу.

Джерело: Кадиров у Telegram

Пряма мова Кадирова: "Наші найкращі інструктори навчили їх безпечного поводження зі зброєю, базових навичок тактико-вогневої підготовки та надання долікарської медичної допомоги. Заняття проходили протягом 7 днів".

Деталі: Кадиров каже, що муфтій Чечні Салах-Хаджі Межиєв, який пройшов підготовку, запевнив, що служителі культу за першої необхідності готові вирушити на війну в Україну, "щоб зробити свій посильний внесок у перемогу нашої держави над слугами сатани".

За його словами, у спецназівців планують пройти військову підготовку понад 300 кадіїв та імамів мечетей Чечні.

Що було раніше: У жовтні 2022 року  підконтрольний Кремлю глава Чечні казав, що триває не спецоперація Путіна, а війна. За його словами - "між православними, мусульманами і сатаністами".

Теми: КадироввійнаЧечняУкраїна
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