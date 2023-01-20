Кадыров говорит, что начал готовить к войне в Украине местных священников

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что уже готовит к войне в Украине мусульманских священнослужителей - первая группа богословов из духовного управления мусульман прошла подготовку в российском университете спецназа.

Источник: Кадыров в Telegram

Прямая речь Кадырова: "Наши лучшие инструкторы обучили их безопасному обращению с оружием, базовым навыкам тактико-огневой подготовки и оказания доврачебной медицинской помощи. Занятия проходили в течение 7 дней".

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Детали: Кадыров говорит, что муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев, который прошел подготовку, заверил, что служители культа при первой необходимости готовы отправиться на войну в Украину, "чтобы внести свой посильный вклад в победу нашего государства над слугами сатаны".

По его словам, у спецназовцев планируют пройти военную подготовку более 300 кадиев и имамов мечетей Чечни.

Что предшествовало: В октябре 2022 года подконтрольный Кремлю глава Чечни говорил, что идет не спецоперация Путина, а война. По его словам – "между православными, мусульманами и сатанистами".