На Одещині на пляж прибило російську міну

20 січня на один з пляжів Одеської області прибило російську міну – її оперативно знешкодили.

Джерело: Одеська міська рада в Telegram, Військово-Морські Сили Збройних Сил України у Facebook

Дослівно міськрада: "Внаслідок штормової погоди, на один з пляжів Одещини хвилями винесло ворожу міну. Місцеві мешканці, що виявили небезпечну знахідку негайно сповістили найближчий прикордонний підрозділ".

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Деталі: Повідомляється, що фахівці спеціального підрозділу ВМС ЗС України ліквідували міну шляхом контрольованого підриву.

В міськраді нагадали, що Чорноморське узбережжя і прибережні води залишаються лінією оборони і зоною небезпеки.

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Мешканців просять триматися подалі від небезпечних зон та об’єктів.