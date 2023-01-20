На Одещині на пляж прибило російську міну
П'ятниця, 20 січня 2023, 14:09
20 січня на один з пляжів Одеської області прибило російську міну – її оперативно знешкодили.
Джерело: Одеська міська рада в Telegram, Військово-Морські Сили Збройних Сил України у Facebook
Дослівно міськрада: "Внаслідок штормової погоди, на один з пляжів Одещини хвилями винесло ворожу міну. Місцеві мешканці, що виявили небезпечну знахідку негайно сповістили найближчий прикордонний підрозділ".
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Деталі: Повідомляється, що фахівці спеціального підрозділу ВМС ЗС України ліквідували міну шляхом контрольованого підриву.
В міськраді нагадали, що Чорноморське узбережжя і прибережні води залишаються лінією оборони і зоною небезпеки.
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Мешканців просять триматися подалі від небезпечних зон та об’єктів.