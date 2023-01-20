Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Одещині на пляж прибило російську міну

Ірина БалачукП'ятниця, 20 січня 2023, 14:09
На Одещині на пляж прибило російську міну
Фото з Telegram Одеської міськради

20 січня на один з пляжів Одеської області прибило російську міну – її оперативно знешкодили.

Джерело: Одеська міська рада в Telegram, Військово-Морські Сили Збройних Сил України у Facebook 

Дослівно міськрада: "Внаслідок штормової погоди, на один з пляжів Одещини хвилями винесло ворожу міну. Місцеві мешканці, що виявили небезпечну знахідку негайно сповістили найближчий прикордонний підрозділ".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що фахівці спеціального підрозділу ВМС ЗС України ліквідували міну шляхом контрольованого підриву. 

В міськраді нагадали, що Чорноморське узбережжя і прибережні води залишаються лінією оборони і зоною небезпеки. 

ВІДЕО ДНЯ

Мешканців просять триматися подалі від небезпечних зон та об’єктів.  

Теми: Одеська областьЧорне мореРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Одеська область
Хабар за встановлення сонячної батареї на даху колонії вимагали з іноземця на Одещині
Одещина: вночі над морем збили 8 ракет
В Одесі пролунали вибухи, ворог атакував область "Калібрами"
Останні новини
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: