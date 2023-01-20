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В Одесской области на пляж прибило российскую мину

Ирина БалачукПятница, 20 января 2023, 15:09
Фото из Telegram Одесского горсовета

20 января на один из пляжей Одесской области прибило российскую мину – ее оперативно обезвредили.

Источник: Одесский городской совет в Telegram, Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины в Facebook 

Дословно горсовет: "Вследствие штормовой погоды, на один из пляжей Одесской области волнами вынесло вражескую мину. Местные жители, обнаружившие опасную находку, немедленно сообщили в ближайшее пограничное подразделение".

Детали: Сообщается, что специалисты специального подразделения ВМС ВС Украины ликвидировали мину путем контролируемого подрыва.

В горсовете напомнили, что Черноморское побережье и прибрежные воды остаются линией обороны и зоной опасности.

Жителей просят держаться подальше от опасных зон и объектов.

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Темы: Одесская областьЧерное мореРосcиявойна
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