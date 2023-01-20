В Одесской области на пляж прибило российскую мину
Пятница, 20 января 2023, 14:09
20 января на один из пляжей Одесской области прибило российскую мину – ее оперативно обезвредили.
Источник: Одесский городской совет в Telegram, Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины в Facebook
Дословно горсовет: "Вследствие штормовой погоды, на один из пляжей Одесской области волнами вынесло вражескую мину. Местные жители, обнаружившие опасную находку, немедленно сообщили в ближайшее пограничное подразделение".
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Детали: Сообщается, что специалисты специального подразделения ВМС ВС Украины ликвидировали мину путем контролируемого подрыва.
В горсовете напомнили, что Черноморское побережье и прибрежные воды остаются линией обороны и зоной опасности.
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Жителей просят держаться подальше от опасных зон и объектов.