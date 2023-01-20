Раскрыл данные о военных: суд не стал арестовывать мэра Полтавы Мамая

Киевский районный суд Полтавы отказался избрать меру пресечения в виде ареста мэру города Александру Мамаю, которого подозревают в несанкционированном распространении информации о размещении подразделений ВСУ в условиях военного положения.

Источник: местное издание "Полтавщина"

Детали: Судья-спикер Киевского районного суда Полтавы Елена Маринец сообщила, что по решению суда Мамай должен по требованию прибывать к следственному прокурору и суду.

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Об аресте Мамая ходатайствовал следователь Вадим Горбовский. 20 января судья Юрий Бабенко отказался назначить арест и отпустил Мамая под собобисте обязательство. Также он назначил рассмотрение следующего ходатайства об отстранении от должности городского головы на 10:15 23 января.

Предыстория:

29 декабря Служба безопасности Украины вручила подозрение Мамаю относительно несанкционированного распространения информации о размещении подразделений ВСУ, совершенное в условиях военного положения.

По данным следствия, Мамай распространил данные, которые не размещались в открытом доступе ни Генеральным штабом ВСУ, ни Минобороны, ни другими уполномоченными государственными органами.

Мамай не признал своей вины и по его словам, информацию о расположении военных получил из незасекреченного письма в горсовет.