Росіяни депортували вже понад 2 млн українців, їм примусово роздають паспорти РФ – Спротив

З початку повномасштабного вторгнення Росії з тимчасово окупованих територій до РФ депортували вже понад 2 мільйони українців – цих людей шантажем змушують брати російські паспорти.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно Спротив: "За час широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, росіяни депортували з тимчасово окупованих територій понад 2 мільйони українців. Кожному з них росіяни планують видати паспорт РФ. Влада країни-агресора ухвалила рішення узаконити видачу паспортів за місцем проживання. Раніше документ видавався за місцем прописки".

Деталі: За даними ЦНС, без наявності російського паспорта депортовані не можуть отримати жодних виплат чи послуг. Спротив вважає, що таким чином людей змушують брати громадянство РФ.

У ЦНС зазначили, що те, що загарбники називають "евакуацією", насправді є депортацією, бо завжди відбувається примусово. Спершу росіяни створюють гуманітарну кризу у тимчасово окупованих регіонах, тоді лякають людей нібито наступом ЗСУ і бомбардуваннями, а далі тих, хто піддався паніці, вивозять до південного федерального округу РФ. Зокрема Краснодарського та Ставропольського країв.

Це роблять для того, щоб "збалансувати демографічну ситуацію" у цих регіонах, як останні десятиліття активно заселяють народи Кавказу.

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