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Россияне депортировали уже более 2 млн украинцев, им принудительно раздают паспорта РФ – ЦНС

Ирина БалачукПятница, 20 января 2023, 15:19
Россияне депортировали уже более 2 млн украинцев, им принудительно раздают паспорта РФ – ЦНС
Фото pixabay.com

С начала полномасштабного вторжения России с временно оккупированных территорий в РФ депортировали уже более 2 миллионов украинцев – этих людей шантажом заставляют брать российские паспорта.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно Сопротивление: "За время широкомасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, россияне депортировали с временно оккупированных территорий более 2 миллионов украинцев. Каждому из них россияне планируют выдать паспорт РФ. Власти страны-агрессора приняли решение узаконить выдачу паспортов по месту жительства. Ранее документ выдавался по месту прописки".

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Детали: По данным ЦНС, без наличия российского паспорта депортированные не могут получить никаких выплат или услуг. Сопротивление считает, что таким образом людей заставляют принимать гражданство РФ.

В ЦНС отметили, что то, что захватчики называют "эвакуацией", на самом деле является депортацией, потому что всегда проходит принудительно. Сначала россияне создают гуманитарный кризис во временно оккупированных регионах, тогда пугают людей якобы наступлением ВСУ и бомбардировками, а дальше тех, кто поддался панике, вывозят в южный федеральный округ РФ. В частности, в Краснодарский и Ставропольский края.

Это делается для того, чтобы "сбалансировать демографическую ситуацию" в этих регионах, которые последние десятилетия активно заселяют народы Кавказа. 

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Предыстория: 

  • Ранее сообщалось, что в Украину уже вернули 125 детей, которые были незаконно вывезены в Россию с временно оккупированных территорий. В общем страна-агрессор похитила почти 14 тысяч украинских детей.

Темы: Росcиядепортация оккупацияпаспорт
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