Генсек НАТО: Потрібно зосередитися на боєприпасах для вже поставленого Україні озброєння

Країни, які підтримують Україну, повинні зосередитись не лише на наданні Києву нових озброєнь, але й на боєприпасах для старих систем і допомозі в їх обслуговуванні.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в кулуарах зустрічі на авіабазі Рамштайн, пише "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Ми також повинні пам'ятати, що нам потрібно не лише зосередитись на нових платформах, а й забезпечити, щоб усі платформи, які вже є, могли функціонувати належним чином", - сказав Столтенберг.

"Нам потрібні боєприпаси. Нам потрібні запчастини. Нам потрібне технічне обслуговування і навчання", - сказав він.

У четвер Сполучені Штати оголосили про виділення Україні додаткової військової допомоги у розмірі 2,5 мільярда доларів, яка включатиме більше бронетехніки та боєприпасів.

Нагадаємо, Фінляндія анонсувала 12-й пакет військової допомоги для України, який в рази більший за усі попередні.

19 січня рекордний пакет допомоги для України анонсувала також Естонія, його загальна вартість - 113 мільйонів євро.