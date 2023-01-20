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Генсек НАТО: Нужно сосредоточиться на боеприпасах для уже поставленного Украине вооружения

"Европейская правда"Пятница, 20 января 2023, 16:52

Страны, которые поддерживают Украину, должны сосредоточиться не только на предоставлении Киеву новых вооружений, но и на боеприпасах для старых систем и помощи в их обслуживании.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в кулуарах встречи на авиабазе Рамштайн, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы также должны помнить, что нам нужно не только сосредоточиться на новых платформах, но и обеспечить, чтобы все платформы, которые уже есть, могли функционировать должным образом", - сказал Столтенберг.

"Нам нужны боеприпасы. Нам нужны запчасти. Нам нужно техническое обслуживание и обучение", - сказал он.

В четверг Соединенные Штаты объявили о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере 2,5 миллиарда долларов, которая будет включать больше бронетехники и боеприпасов.

Напомним, Финляндия анонсировала 12-й пакет военной помощи для Украины, который в разы больше всех предыдущих. 

19 января рекордный пакет помощи для Украины анонсировала также Эстония, его общая стоимость - 113 миллионов евро. 

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Темы: НАТОУкраинаоружие
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