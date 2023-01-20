Росіяни вдарили по Херсонщині: поранили хлопця, чоловіку відірвало ногу

Росіяни у п’ятницю обстріляли Херсонську область, в результаті чого отримали поранення хлопець і чоловік.

Джерело: повідомлення заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка

Дослівно: "Окупанти обстріляли два населених пункти. Під час артилерійської атаки селища Антонівка отримав поранення 15-річний хлопчик.



Через обстріл села Новодмитрівка Олександрівського району постраждав 1 чоловік - йому відірвало ногу".

Передісторія: У звіті ОДА за 19 січня вказувалося, що за добу на Херсонщині через обстріли армії РФ 3 людини поранено, а 1 загинула.