Росіяни вдарили по Херсонщині: поранили хлопця, чоловіку відірвало ногу
П'ятниця, 20 січня 2023, 16:59
Росіяни у п’ятницю обстріляли Херсонську область, в результаті чого отримали поранення хлопець і чоловік.
Джерело: повідомлення заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка
Дослівно: "Окупанти обстріляли два населених пункти. Під час артилерійської атаки селища Антонівка отримав поранення 15-річний хлопчик.
Через обстріл села Новодмитрівка Олександрівського району постраждав 1 чоловік - йому відірвало ногу".
Передісторія: У звіті ОДА за 19 січня вказувалося, що за добу на Херсонщині через обстріли армії РФ 3 людини поранено, а 1 загинула.
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