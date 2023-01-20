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Росіяни вдарили по Херсонщині: поранили хлопця, чоловіку відірвало ногу

"Українська правда"П'ятниця, 20 січня 2023, 16:59
Фото ілюстративне

Росіяни у п’ятницю обстріляли Херсонську область, в результаті чого отримали поранення хлопець і чоловік.

Джерело: повідомлення заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка

Дослівно: "Окупанти обстріляли два населених пункти. Під час артилерійської атаки селища Антонівка отримав поранення 15-річний хлопчик.

Через обстріл села Новодмитрівка Олександрівського району постраждав 1 чоловік - йому відірвало ногу".

Передісторія: У звіті ОДА за 19 січня вказувалося, що за добу на Херсонщині через обстріли армії РФ 3 людини поранено, а 1 загинула.

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Теми: ХерсонРосія
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