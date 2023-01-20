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Россияне ударили по Херсонщине: ранили парня, мужчине оторвало ногу

"Украинская правда"Пятница, 20 января 2023, 16:59

Россияне в пятницу обстреляли Херсонскую область, в результате чего получили ранения парень и мужчина.

Источник: сообщение заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко

Дословно: "Оккупанты обстреляли два населенных пункта. Во время артиллерийской атаки поселка Антоновка получил ранения 15-летний мальчик.

Из-за обстрела села Новодмитровка Александровского района пострадал 1 человек - ему оторвало ногу".

Предыстория: В отчете ОГА за 19 января указывалось, что за сутки на Херсонщине из-за обстрелов армии РФ 3 человека ранены, а 1 погиб.

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Темы: ХерсонРосcия
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