Россияне ударили по Херсонщине: ранили парня, мужчине оторвало ногу
Пятница, 20 января 2023, 15:59
Россияне в пятницу обстреляли Херсонскую область, в результате чего получили ранения парень и мужчина.
Источник: сообщение заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко
Дословно: "Оккупанты обстреляли два населенных пункта. Во время артиллерийской атаки поселка Антоновка получил ранения 15-летний мальчик.
Реклама:
Из-за обстрела села Новодмитровка Александровского района пострадал 1 человек - ему оторвало ногу".
Предыстория: В отчете ОГА за 19 января указывалось, что за сутки на Херсонщине из-за обстрелов армии РФ 3 человека ранены, а 1 погиб.