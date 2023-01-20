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Прикордонники біля Бахмута знищили розвідгрупу окупантів і відбили штурм

Ірина БалачукП'ятниця, 20 січня 2023, 16:41
Прикордонники біля Бахмута знищили розвідгрупу окупантів і відбили штурм
Фото dpsu.gov.ua

Військовослужбовці Держприкордонслужби ліквідували розвідувальну грипу росіян, а згодом і відбили штурм окупантів поблизу міста Бахмут Донецької області.

Джерело: Держприкордонслужба

Дослівно ДПСУ: "На цьому напрямку за минулу добу охоронці кордонів провели ряд оборонних боїв з загарбниками.

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Удень противник намагався провести розвідку боєм в бік опорного пункту прикордонного підрозділу, який неподалік Бахмута. Бійці ворожу розвідгрупу ліквідували – знищили 2 розвідників, ще 3 поранили".

Деталі: Повідомляється, що з настанням темряви противник взявся штурмувати оборонні позиції більш масштабно – у наступ піхота окупантів пішла з кількох напрямків.

У ДПСУ зазначили, що артилерія Сил оборони завдала ударів по загарбниках під час їх висування, значно знизивши їхній атакувальний потенціал.

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А далі просування окупантів вперед зупинили прикордонники у ближньому бою.

"Позиційна баталія тривала усю ніч, рубіж оборони українські захисники втримали, втрати противника уточнюються", – підсумували у службі.  

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Теми: БахмутПрикордонна службавійна
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