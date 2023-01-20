Пограничники возле Бахмута уничтожили разведгруппу оккупантов и отбили штурм

Военнослужащие Госпогранслужбы ликвидировали разведывательную гриппу россиян, а впоследствии и отбили штурм оккупантов вблизи города Бахмут Донецкой области.

Источник: Госпогранслужба

Дословно ГПСУ: "На этом направлении за минувшие сутки пограничники провели ряд оборонительных боев с захватчиками.

Реклама:

Днем противник пытался провести разведку боем в сторону опорного пункта пограничного подразделения, который неподалеку от Бахмута. Бойцы вражескую разведгруппу ликвидировали – уничтожили 2 разведчиков, еще 3 ранили".

Детали: Сообщается, что с наступлением темноты противник взялся штурмовать оборонительные позиции более масштабно – в наступление пехота оккупантов пошла с нескольких направлений.

В ГПСУ отметили, что артиллерия Сил обороны нанесла удары по захватчикам во время их выдвижения, значительно снизив их атакующий потенциал.

ВИДЕО ДНЯ

А дальше продвижение оккупантов вперед остановили пограничники в ближнем бою.

"Позиционная баталия продолжалась всю ночь, рубеж обороны украинские защитники удержали, потери противника уточняются", – подытожили в службе.

Читатайте также: "Еще же не полный ад!". Истории тех, кто защищает Бахмут, и кто в нем остается, несмотря ни на что

"Донбасс – это мы. И мы сражаемся за свою страну". Как терробороновцы защищают Бахмут

От обороны Рубежного до ада под Бахмутом. История войны нацгвардейки Кристины "Кудрявой"