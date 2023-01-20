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Пограничники возле Бахмута уничтожили разведгруппу оккупантов и отбили штурм

Ирина БалачукПятница, 20 января 2023, 16:41
Пограничники возле Бахмута уничтожили разведгруппу оккупантов и отбили штурм
Фото dpsu.gov.ua

Военнослужащие Госпогранслужбы ликвидировали разведывательную гриппу россиян, а впоследствии и отбили штурм оккупантов вблизи города Бахмут Донецкой области.

Источник: Госпогранслужба

Дословно ГПСУ: "На этом направлении за минувшие сутки пограничники провели ряд оборонительных боев с захватчиками.

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Днем противник пытался провести разведку боем в сторону опорного пункта пограничного подразделения, который неподалеку от Бахмута. Бойцы вражескую разведгруппу ликвидировали – уничтожили 2 разведчиков, еще 3 ранили".

Детали: Сообщается, что с наступлением темноты противник взялся штурмовать оборонительные позиции более масштабно – в наступление пехота оккупантов пошла с нескольких направлений.

В ГПСУ отметили, что артиллерия Сил обороны нанесла удары по захватчикам во время их выдвижения, значительно снизив их атакующий потенциал.

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А дальше продвижение оккупантов вперед остановили пограничники в ближнем бою.

"Позиционная баталия продолжалась всю ночь, рубеж обороны украинские защитники удержали, потери противника уточняются", – подытожили в службе. 

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Темы: БахмутПограничная службавойна
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