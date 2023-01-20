Пограничники возле Бахмута уничтожили разведгруппу оккупантов и отбили штурм
Военнослужащие Госпогранслужбы ликвидировали разведывательную гриппу россиян, а впоследствии и отбили штурм оккупантов вблизи города Бахмут Донецкой области.
Источник: Госпогранслужба
Дословно ГПСУ: "На этом направлении за минувшие сутки пограничники провели ряд оборонительных боев с захватчиками.
Днем противник пытался провести разведку боем в сторону опорного пункта пограничного подразделения, который неподалеку от Бахмута. Бойцы вражескую разведгруппу ликвидировали – уничтожили 2 разведчиков, еще 3 ранили".
Детали: Сообщается, что с наступлением темноты противник взялся штурмовать оборонительные позиции более масштабно – в наступление пехота оккупантов пошла с нескольких направлений.
В ГПСУ отметили, что артиллерия Сил обороны нанесла удары по захватчикам во время их выдвижения, значительно снизив их атакующий потенциал.
А дальше продвижение оккупантов вперед остановили пограничники в ближнем бою.
"Позиционная баталия продолжалась всю ночь, рубеж обороны украинские защитники удержали, потери противника уточняются", – подытожили в службе.
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