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Росія нарощує інтенсивність застосування авіації при спробах наступу – Генштаб ЗСУ

Олена РощінаП'ятниця, 20 січня 2023, 18:22
Бої за Україну, фото Генштабу ЗСУ

На 331 добу повномасштабної війни, 20 січня, російські війська вели наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках, інтенсивність застосування ворогом авіації зростає.

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00 п'ятниці 20.01.2023

Дослівно: "Протягом доби противник завдав 2 ракетних (по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ) та 12 авіаційних ударів. Також, здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по Нікополю.

Противник не відмовляється від своїх загарбницьких планів. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках, нарощує інтенсивність застосування авіації. На Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському напрямках веде оборону".

Деталі: На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках у прикордонних районах з Україною утримуються підрозділи противника, проте наступальних угруповань не виявлено.

Білорусь продовжує надавати всебічну підтримку російській агресії. Окрім спільних навчань повітряно-космічних сил Російської Федерації та Військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони Республіки Білорусь, на території Білорусі триває підготовка російських підрозділів.

Ворог не припиняє артилерійських обстрілів вздовж усієї лінії зіткнення. Від вогню противника постраждали райони населених пунктів Волфине Сумської області, а також Гур’їв Козачок, Стрілеча, Тернова, Огірцеве, Бударки, Кам’янка, Фиголівка та Дворічна на Харківщині.

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На Куп’янському напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Тавільжанка, Орлянка, Куп’янськ, Піщане і Вишневе Харківської області, а також Новоселівське та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв із усіх наявних вогневих засобів райони населених пунктів Новоєгорівка, Невське, Голикове, Червонопопівка, Кремінна і Діброва Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Соледар, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Біла Гора, Північне, Залізне і Майорськ Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів Вугледар, Богоявленка і Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому напрямку від танкового, мінометного та артилерійського вогню постраждали Времівка і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка,  Кам’янське та Плавні на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку окупанти вчергове здійснили обстріл зі ствольної та реактивної артилерії населених пунктів Нікополь Дніпропетровської області, Антонівки та Херсону. Є постраждалі серед цивільного населення.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та 3 – по позиціях зенітно-ракетних комплексів. 

Українські ракетники та артилеристи уразили пункт управління, 2 райони зосередження і склад боєприпасів окупантів.

Теми: війнаГенштаб
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