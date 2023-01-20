Россия наращивает интенсивность применения авиации при попытках наступления – Генштаб ВСУ

На 331 сутки полномасштабной войны, 20 января, вели наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях, интенсивность применения врагом авиации растет.

Источник: оперативная информация Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 пятницы 20.01.2023

Дословно: "В течение суток противник нанес 2 ракетных (по гражданской инфраструктуре города Краматорск) и 12 авиационных ударов. Также, совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по Никополю.

Противник не отказывается от своих захватнических планов. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях, наращивает интенсивность применения авиации. На Купянском, Лиманском, Новопавловском и Херсонском направлениях ведет оборону".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях в приграничных районах с Украиной удерживаются подразделения противника, однако наступательных группировок не обнаружено.

Беларусь продолжает оказывать всестороннюю поддержку российской агрессии. Кроме совместных учений воздушно-космических сил Российской Федерации и Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Республики Беларусь, на территории Беларуси продолжается подготовка российских подразделений.

Враг не прекращает артиллерийских обстрелов вдоль всей линии соприкосновения. От огня противника пострадали районы населенных пунктов Волфино Сумской области, а также Гурьев Казачок, Стрелечья, Терновая, Огурцово, Бударки, Каменка, Фиголевка и Двуречная на Харьковщине.

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На Купянском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Тавильжанка, Орлянка, Купянск, Песчаное и Вишневое Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении враг обстрелял из всех имеющихся огневых средств районы населенных пунктов Новоегоровка, Невское, Голиково, Червонопоповка, Кременная и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Раздоловка, Соледар, Бахмут, Часов Яр, Клещеевка, Белая Гора, Северное, Железное и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Каменка, Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Угледар, Богоявленка и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении от танкового, минометного и артиллерийского огня пострадали Временка и Новополье в Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Чаривное, Новоданиловка, Каменское и Плавни в Запорожье.

На Херсонском направлении оккупанты в очередной раз совершили обстрел из ствольной и реактивной артиллерии населенных пунктов Никополь Днепропетровской области, Антоновки и Херсона. Есть пострадавшие среди гражданского населения.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и 3 – по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, 2 района сосредоточения и склад боеприпасов оккупантов.