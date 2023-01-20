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Россия наращивает интенсивность применения авиации при попытках наступления – Генштаб ВСУ

Елена РощинаПятница, 20 января 2023, 17:22
Россия наращивает интенсивность применения авиации при попытках наступления – Генштаб ВСУ
Бои за Украину, фото Генштаба ВСУ

На 331 сутки полномасштабной войны, 20 января, вели наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях, интенсивность применения врагом авиации растет.

Источник: оперативная информация Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 пятницы 20.01.2023

Дословно: "В течение суток противник нанес 2 ракетных (по гражданской инфраструктуре города Краматорск) и 12 авиационных ударов. Также, совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по Никополю.

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Противник не отказывается от своих захватнических планов. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях, наращивает интенсивность применения авиации. На Купянском, Лиманском, Новопавловском и Херсонском направлениях ведет оборону".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях в приграничных районах с Украиной удерживаются подразделения противника, однако наступательных группировок не обнаружено.

Беларусь продолжает оказывать всестороннюю поддержку российской агрессии. Кроме совместных учений воздушно-космических сил Российской Федерации и Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Республики Беларусь, на территории Беларуси продолжается подготовка российских подразделений.

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Враг не прекращает артиллерийских обстрелов вдоль всей линии соприкосновения. От огня противника пострадали районы населенных пунктов Волфино Сумской области, а также Гурьев Казачок, Стрелечья, Терновая, Огурцово, Бударки, Каменка, Фиголевка и Двуречная на Харьковщине.

На Купянском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Тавильжанка, Орлянка, Купянск, Песчаное и Вишневое Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении враг обстрелял из всех имеющихся огневых средств районы населенных пунктов Новоегоровка, Невское, Голиково, Червонопоповка, Кременная и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Раздоловка, Соледар, Бахмут, Часов Яр, Клещеевка, Белая Гора, Северное, Железное и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Каменка, Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Угледар, Богоявленка и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении от танкового, минометного и артиллерийского огня пострадали Временка и Новополье в Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Чаривное, Новоданиловка, Каменское и Плавни в Запорожье.

На Херсонском направлении оккупанты в очередной раз совершили обстрел из ствольной и реактивной артиллерии населенных пунктов Никополь Днепропетровской области, Антоновки и Херсона. Есть пострадавшие среди гражданского населения.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и 3 – по позициям зенитно-ракетных комплексов. 

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, 2 района сосредоточения и склад боеприпасов оккупантов.

Темы: войнаГенштаб
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