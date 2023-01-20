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Генерал Міллі: Вибити російські війська з України цього року буде дуже важко

"Європейська правда"П'ятниця, 20 січня 2023, 19:16

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі заявив, що військовими засобами витіснити росіян з окупованих територій України цього року буде дуже важко.

Про це він сказав після зустрічі Контактної групи підтримки України на німецькій авіабазі Рамштайн, пише "Європейська правда".

"Військовим чином буде надзвичайно важко вигнати російські сили з території України впродовж цього року. Я не кажу, що це неможливо, або що цього не станеться, але це надзвичайно важко. Потрібно стабілізувати фронт і я думаю це залежатиме від навчання, від доставки обладнання і я думаю, що Україна може проводити наступальні операції на тактичному і стратегічному рівні", - сказав Міллі.

За його словами, з військової точки зору зараз дуже важкі умови, а лінія фронту розтягнулася на величезну територію.

"Лінія фронту йде від Харкова до Херсона і вона більш-менш статична, за виключенням Соледара, Бахмута. Це величезна територія і там залишається багато російських сил, які окупували Україну", - сказав Міллі.

Міллі цього тижня відвідав полігон у Німеччині, де почали навчання українські військовослужбовці.

У четвер Сполучені Штати оголосили про виділення Україні додаткових 2,5 млрд доларів військової допомоги. Пакет включатиме більше бронетехніки та боєприпасів.

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Теми: Росіявійна
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