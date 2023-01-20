Генерал Милли: Выбить российские войска из Украины в этом году будет очень трудно

Председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли заявил, что военными средствами вытеснить россиян с оккупированных территорий Украины в этом году будет очень трудно.

Об этом он сказал после встречи Контактной группы поддержки Украины на немецкой авиабазе Рамштайн, пишет "Европейская правда".

"Военными действиями будет чрезвычайно трудно выгнать российские силы с территории Украины в течение этого года. Я не говорю, что это невозможно, или что этого не произойдет, но это чрезвычайно трудно. Нужно стабилизировать фронт и я думаю это будет зависеть от обучения, от доставки оборудования и я думаю, что Украина может проводить наступательные операции на тактическом и стратегическом уровне", - сказал Милли.

По его словам, с военной точки зрения сейчас очень тяжелые условия, а линия фронта растянулась на огромную территорию.

"Линия фронта идет от Харькова до Херсона и она более-менее статична, за исключением Соледара, Бахмута. Это огромная территория и там остается много российских сил, которые оккупировали Украину", - сказал Милли.

Милли на этой неделе посетил полигон в Германии, где начали обучение украинские военнослужащие.

В четверг Соединенные Штаты объявили о выделении Украине дополнительных 2,5 млрд долларов военной помощи. Пакет будет включать больше бронетехники и боеприпасов.