Ще доведеться поборотись за постачання танків – Зеленський про "Рамштайн"

Президент Володимир Зеленський за підсумками 8-го засідання союзників України на базі "Рамштайн" зазначив, що Україні ще доведеться поборотись за постачання сучасних танків.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Сьогодні день "Рамштайну" – і оборонних новин для України, які тиждень за тижнем приносить наш дипломатичний марафон. Не завжди можна публічно оголошувати, про що ведуться розмови у форматі "Рамштайну". Це закрита дискусія – і так має бути.

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Загалом можна підсумувати, що сьогоднішній "Рамштайн" зміцнить нашу стійкість. Партнери принципові у своєму ставленні – вони будуть підтримувати Україну, скільки це необхідно для нашої перемоги.

Так, ще доведеться поборотись за постачання сучасних танків, але щоденно ми робимо сильнішою очевидність безальтернативності того, що рішення щодо танків має бути ухвалене".

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