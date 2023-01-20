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Еще придется побороться за поставку танков - Зеленский о "Рамштайне"

Алена МазуренкоПятница, 20 января 2023, 20:22
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский по итогам 8-го заседания союзников Украины на базе "Рамштайн" отметил, что Украине еще придется побороться за поставки современных танков.

Источник: видеообращение Зеленского 

Прямая речь: "Сегодня день "Рамштайна" - и оборонных новостей для Украины, которые неделю за неделей приносит наш дипломатический марафон. Не всегда можно публично объявлять, о чем ведутся разговоры в формате "Рамштайн". Это закрытая дискуссия - и так должно быть.

В целом можно подытожить, что сегодняшний "Рамштайн" укрепит нашу устойчивость. Партнеры принципиальны в своем отношении - они будут поддерживать Украину, сколько это необходимо для нашей победы.

Да, еще придется побороться за поставки современных танков, но ежедневно мы делаем сильнее очевидность безальтернативности того, что решение по танкам должно быть принято".

Напомним:

  • По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, западные союзники пока не пришли к согласию о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2 на встрече в формате "Рамштайн", но он поручил своему министерству подготовиться ко "дню, который, возможно, наступит".
  • Премьер Польши Матеуш Моравецкий намекнул, что Варшава может передать Украине роту танков немецкого производства без согласия Берлина, если будет ждать согласования слишком долго.
  • Между тем в немецком правительстве заверили, что никогда не было привязки поставки Украине танков Leopard к поставкам танков Abrams Соединенными Штатами.
  • Ранее СМИ написали, что канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом выдвинул условие для поставки немецких танков Leopard 2 Украине - если Вашингтон также примет решение о поставках своих танков Abrams.

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Темы: Зеленскийоружиевойна
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