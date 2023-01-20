Еще придется побороться за поставку танков - Зеленский о "Рамштайне"

Президент Владимир Зеленский по итогам 8-го заседания союзников Украины на базе "Рамштайн" отметил, что Украине еще придется побороться за поставки современных танков.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Сегодня день "Рамштайна" - и оборонных новостей для Украины, которые неделю за неделей приносит наш дипломатический марафон. Не всегда можно публично объявлять, о чем ведутся разговоры в формате "Рамштайн". Это закрытая дискуссия - и так должно быть.

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В целом можно подытожить, что сегодняшний "Рамштайн" укрепит нашу устойчивость. Партнеры принципиальны в своем отношении - они будут поддерживать Украину, сколько это необходимо для нашей победы.

Да, еще придется побороться за поставки современных танков, но ежедневно мы делаем сильнее очевидность безальтернативности того, что решение по танкам должно быть принято".

Напомним:

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