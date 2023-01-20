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Португалія надасть Україні 14 бронетранспортерів, боєприпаси і медичне обладнання

"Європейська правда"П'ятниця, 20 січня 2023, 19:24

Португалія направить в Україну ще 14 бронетранспортерів M113 і вісім електрогенераторів великої потужності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Publico.

"Португалія надішле в Україну другий комплект із 14 бронетранспортерів M113, вісім генераторів великої потужності для виробництва електроенергії, додаткові 120-мм боєприпаси та дві тонни медичного та санітарного обладнання", - заявили в Міністерстві оборони після засідання Контактної групи з оборони України, яке відбулося на німецькій авіабазі Рамштайн.

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У міністерстві додали, що Португалії від початку російського вторгнення відправила в Україну 532 тонни військової техніки, летальної та нелетальної.

У четвер Сполучені Штати оголосили про виділення Україні додаткової військової допомоги у розмірі 2,5 мільярда доларів, яка включатиме більше бронетехніки та боєприпасів.

Нагадаємо, Фінляндія анонсувала 12-й пакет військової допомоги для України, який в рази більший за усі попередні. 

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19 січня рекордний пакет допомоги для України анонсувала також Естонія, його загальна вартість - 113 мільйонів євро. 

Теми: ПортугаліязброяУкраїнавійна
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