Португалия передаст Украине 14 бронетранспортеров, боеприпасы и медицинское оборудование

Португалия направит в Украину еще 14 бронетранспортеров M113 и восемь электрогенераторов большой мощности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Publico.

"Португалия направит в Украину второй комплект из 14 бронетранспортеров M113, восемь генераторов большой мощности для производства электроэнергии, дополнительные 120-мм боеприпасы и две тонны медицинского и санитарного оборудования", - заявили в Министерстве обороны после заседания Контактной группы по обороне Украины, которое состоялось на немецкой авиабазе Рамштайн.

В министерстве добавили, что Португалии с начала российского вторжения отправила в Украину 532 тонны военной техники, летальной и нелетальной.

В четверг Соединенные Штаты объявили о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере 2,5 миллиарда долларов, которая будет включать больше бронетехники и боеприпасов.

Напомним, Финляндия анонсировала 12-й пакет военной помощи для Украины, который в разы больше всех предыдущих.

19 января рекордный пакет помощи для Украины анонсировала также Эстония, его общая стоимость - 113 миллионов евро.