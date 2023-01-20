Слідство не може сказати, чи іранські дрони застосовує Росія

Українське слідство поки що не визначило походження бойових безпілотників, які Росія з вересня використовує проти України і які вважаються іранськими.

Джерело: прокурор департаменту протидії злочинів в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Іван Чижевський у коментарі для "Суспільне"

Пряма мова: "Сказати про те, що це – безпілотники іранського виробництва чи ні – ми поки не можемо.

Реклама:

Нині триває досудове розслідування. Воно не буде швидким. Адже експертиза необхідна не проста, а за участі фахівців широкого масштабу, які зможуть з’ясувати що це за комплектуючих, їхнє походження. За експертизами можна буде встановити походження даних безпілотників та виробника компонентів.

Ми не можемо вказати про те, скільки будуть тривати експертизи, через те, що Російська Федерація активно обстрілює Україну".

Деталі: Прокурор пояснив, що слідство прагне встановити всі складові, пов’язані з атаками безпілотників.

ВІДЕО ДНЯ

"Яким чином цей безпілотник з’явився в Збройних силах Російської Федерації, чому він називається "Герань" та "Герань-2", чому він так схожий на "Shahed-131", "Shahed-136" і "Mohajer-6"? Взагалі, де здійснюється будівництво даних безпілотників, які шляхи постачання, хто постачав? Дата і місце виготовлення, які контракти заключалися, хто їх укладав – це також є дуже важливим в ході досудового розслідування, в ході встановлення всіх схем", – сказав Чижевський.

Використовуючи дані розвідки та технології, слідство намагатиметься встановити операторів безпілотників, сказав прокурор.

Однак росіяни намагаються заплутати українських слідчих та експертів.

"Є випадки, коли країна-агресор спеціально наносить маркування певної компанії з метою введення нас в оману. Або навпаки ми фіксували сліди знищення назв, маркування чи наліпок на виробах", – розповів Чижевський.

"Слідству належить встановити кожний компонент: країну походження, дату виготовлення і переконатися, що абревіатура чи назва компанії, яка виготовила не є підробкою", — додав він.

Україна буде позиватися до міжнародних судів через використання Росією дронів-камікадзе.

"Насамперед має бути закінчено досудове розслідування – нашими органами, в нашій країні, за участю фахівців. Звісно, Україна буде позиватися до міжнародних судів через використання безпілотників. Але на даний момент стверджувати, в яку інстанцію, терміни – я думаю, це буде досить неправильно", – сказав Чижевський.

Прокурор додав, що українські експерти та правоохоронцям допомагають міжнародні партнери. До Ірану українське слідство поки не зверталось.

За словами Чижевського, нині відкрито понад 50 кримінальних проваджень через застосування дронів-камікадзе. За необхідності справи можуть об’єднати.

Передісторія: