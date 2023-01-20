Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Слідство не може сказати, чи іранські дрони застосовує Росія

"Українська правда"П'ятниця, 20 січня 2023, 20:49
Слідство не може сказати, чи іранські дрони застосовує Росія
Дрон-камікадзе, який використала РФ, фото Getty Images

Українське слідство поки що не визначило походження бойових безпілотників, які Росія з вересня використовує проти України і які вважаються іранськими.

Джерело: прокурор департаменту протидії злочинів в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Іван Чижевський у коментарі для "Суспільне"

Пряма мова: "Сказати про те, що це – безпілотники іранського виробництва чи ні – ми поки не можемо. 

Реклама:

Нині триває досудове розслідування. Воно не буде швидким. Адже експертиза необхідна не проста, а за участі фахівців широкого масштабу, які зможуть з’ясувати що це за комплектуючих, їхнє походження. За експертизами можна буде встановити походження даних безпілотників та виробника компонентів.

Ми не можемо вказати про те, скільки будуть тривати експертизи, через те, що Російська Федерація активно обстрілює Україну".

Деталі: Прокурор пояснив, що слідство прагне встановити всі складові, пов’язані з атаками безпілотників.

ВІДЕО ДНЯ

"Яким чином цей безпілотник з’явився в Збройних силах Російської Федерації, чому він називається "Герань" та "Герань-2", чому він так схожий на "Shahed-131", "Shahed-136" і "Mohajer-6"? Взагалі, де здійснюється будівництво даних безпілотників, які шляхи постачання, хто постачав? Дата і місце виготовлення, які контракти заключалися, хто їх укладав – це також є дуже важливим в ході досудового розслідування, в ході встановлення всіх схем", – сказав Чижевський.

Використовуючи дані розвідки та технології, слідство намагатиметься встановити операторів безпілотників, сказав прокурор. 

Однак росіяни намагаються заплутати українських слідчих та експертів.

"Є випадки, коли країна-агресор спеціально наносить маркування певної компанії з метою введення нас в оману. Або навпаки ми фіксували сліди знищення назв, маркування чи наліпок на виробах", – розповів Чижевський.

"Слідству належить встановити кожний компонент: країну походження, дату виготовлення і переконатися, що абревіатура чи назва компанії, яка виготовила не є підробкою", — додав він.

Україна буде позиватися до міжнародних судів через використання Росією дронів-камікадзе.

"Насамперед має бути закінчено досудове розслідування – нашими органами, в нашій країні, за участю фахівців. Звісно, Україна буде позиватися до міжнародних судів через використання безпілотників. Але на даний момент стверджувати, в яку інстанцію, терміни – я думаю, це буде досить неправильно", – сказав Чижевський. 

Прокурор додав, що українські експерти та правоохоронцям допомагають міжнародні партнери. До Ірану українське слідство поки не зверталось.

За словами Чижевського, нині відкрито понад 50 кримінальних проваджень через застосування дронів-камікадзе. За необхідності справи можуть об’єднати.

Передісторія:

  • У вересні 2022 року Росія почала застосовувати бойові безпілотники для ударів по Україні. За два місяці до цього США повідомили, що РФ отримає дрони-камікадзе від Ірану.
  • Українська влада та військові неодноразово повідомляли про збиття іранських дронів "Shahed-131", "Shahed-136" та "Mohajer-6", а у листопаді ГУР МО показало комплектуючі дронів-камікадзе, де були знайдені компоненти з Європи, США та написи мовою Ірану. 
  • За даними української розвідки, Росія замовила в Ірані понад 2400 дронів-камікадзе, але Іран заперечує надання Росії зброї для війни в Україні. 
  • США, ЄС, Канада і Британія анонсували санкції проти Ірану за надання Росії дронів.
  • Глава МЗС Ірану Хоссейн Амірабдоллахян заявив, що його держава не визнає анексію Росією окупованих територій України.

Теми: безпілотникиІранРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
безпілотники
Мер Москви заявив про збиття БпЛА у Підмосков’ї
Атака дронів на Псков: перші супутникові знімки аеродрому
Окупанти заявили про атаку БПЛА у Брянській області РФ і запуск ракети по Криму
Останні новини
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: