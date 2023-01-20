Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Слідство не може сказати, чи іранські дрони застосовує Росія

"Українська правда"П'ятниця, 20 січня 2023, 21:49
Дрон-камікадзе, який використала РФ, фото Getty Images

Українське слідство поки що не визначило походження бойових безпілотників, які Росія з вересня використовує проти України і які вважаються іранськими.

Джерело: прокурор департаменту протидії злочинів в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Іван Чижевський у коментарі для "Суспільне"

Пряма мова: "Сказати про те, що це – безпілотники іранського виробництва чи ні – ми поки не можемо. 

Нині триває досудове розслідування. Воно не буде швидким. Адже експертиза необхідна не проста, а за участі фахівців широкого масштабу, які зможуть з’ясувати що це за комплектуючих, їхнє походження. За експертизами можна буде встановити походження даних безпілотників та виробника компонентів.

Ми не можемо вказати про те, скільки будуть тривати експертизи, через те, що Російська Федерація активно обстрілює Україну".

Деталі: Прокурор пояснив, що слідство прагне встановити всі складові, пов’язані з атаками безпілотників.

"Яким чином цей безпілотник з’явився в Збройних силах Російської Федерації, чому він називається "Герань" та "Герань-2", чому він так схожий на "Shahed-131", "Shahed-136" і "Mohajer-6"? Взагалі, де здійснюється будівництво даних безпілотників, які шляхи постачання, хто постачав? Дата і місце виготовлення, які контракти заключалися, хто їх укладав – це також є дуже важливим в ході досудового розслідування, в ході встановлення всіх схем", – сказав Чижевський.

ВІДЕО ДНЯ

Використовуючи дані розвідки та технології, слідство намагатиметься встановити операторів безпілотників, сказав прокурор. 

Однак росіяни намагаються заплутати українських слідчих та експертів.

"Є випадки, коли країна-агресор спеціально наносить маркування певної компанії з метою введення нас в оману. Або навпаки ми фіксували сліди знищення назв, маркування чи наліпок на виробах", – розповів Чижевський.

"Слідству належить встановити кожний компонент: країну походження, дату виготовлення і переконатися, що абревіатура чи назва компанії, яка виготовила не є підробкою", — додав він.

Україна буде позиватися до міжнародних судів через використання Росією дронів-камікадзе.

"Насамперед має бути закінчено досудове розслідування – нашими органами, в нашій країні, за участю фахівців. Звісно, Україна буде позиватися до міжнародних судів через використання безпілотників. Але на даний момент стверджувати, в яку інстанцію, терміни – я думаю, це буде досить неправильно", – сказав Чижевський. 

Прокурор додав, що українські експерти та правоохоронцям допомагають міжнародні партнери. До Ірану українське слідство поки не зверталось.

За словами Чижевського, нині відкрито понад 50 кримінальних проваджень через застосування дронів-камікадзе. За необхідності справи можуть об’єднати.

Передісторія:

  • У вересні 2022 року Росія почала застосовувати бойові безпілотники для ударів по Україні. За два місяці до цього США повідомили, що РФ отримає дрони-камікадзе від Ірану.
  • Українська влада та військові неодноразово повідомляли про збиття іранських дронів "Shahed-131", "Shahed-136" та "Mohajer-6", а у листопаді ГУР МО показало комплектуючі дронів-камікадзе, де були знайдені компоненти з Європи, США та написи мовою Ірану. 
  • За даними української розвідки, Росія замовила в Ірані понад 2400 дронів-камікадзе, але Іран заперечує надання Росії зброї для війни в Україні. 
  • США, ЄС, Канада і Британія анонсували санкції проти Ірану за надання Росії дронів.
  • Глава МЗС Ірану Хоссейн Амірабдоллахян заявив, що його держава не визнає анексію Росією окупованих територій України.

Теми: безпілотникиІранРосіявійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

"Введення в оману та маніпуляція": Міноборони звернеться до СБУ через матеріал про закупівлі харчів

відео"Сильна, бо єдина": Зеленський звернувся до українців у День Соборності

Оборона Бахмута є стратегічно обґрунтованою операцією – ISW

В ОП сподіваються, що "Рамштайн-9" принесе Україні літаки

Ми не викручуємо руки і не вмовляємо – Білий дім про надання Україні танків Leopard

відеоВ Україну прибув ще один британський гелікоптер Sea King – Резніков

Усі новини...
безпілотники
Повітряники збили два російські дрони
У ще одній російській області, що межує з Україною, заборонили безпілотники
Розвідники створюють власну флотилію FPV дронів-камікадзе
Останні новини
11:32
фотоНа казармі окупантів у Маріуполі з’явився напис "Слава ЗСУ" – Андрющенко
11:28
фотоЗатримання заступника міністра: НАБУ розповіло деталі схеми з генераторами
11:06
Вартість заморожених у Фінляндії російських активів досягла майже 190 млн євро
10:50
Британська розвідка розповіла, як оцінює плани РФ з розширення армії
10:34
У 2022 році зросла кількість шлюбів – Мін'юст
10:32
"Введення в оману та маніпуляція": Міноборони звернеться до СБУ через матеріал про закупівлі харчів
10:20
Секретар РНБО Данілов: Москва бажає під корінь знищувати Україну як історичне явище
09:49
Спікер Держдуми погрожує НАТО ядерною зброєю, "яка знищить їхні країни"
09:45
Як врятувати птаха взимку: поради зоозахисників
09:25
відео"Сильна, бо єдина": Зеленський звернувся до українців у День Соборності
Усі новини...