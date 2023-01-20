Следствие не может сказать, иранские ли дроны применяет Россия

Украинское следствие пока не определило происхождение боевых беспилотников, которые Россия с сентября использует против Украины и которые считаются иранскими.

Источник: прокурор департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Иван Чижевский в комментарии для "Суспільне"

Прямая речь: "Сказать о том, что это – беспилотники иранского производства или нет – мы пока не можем.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Оно не будет быстрым. Ведь экспертиза необходима не простая, а с участием специалистов широкого масштаба, которые смогут выяснить что это за комплектующие, их происхождение. По экспертизам можно будет установить происхождение данных беспилотников и производителя компонентов.

Мы не можем указать, сколько будут длиться экспертизы, из-за того, что Российская Федерация активно обстреливает Украину".

Детали: Прокурор пояснил, что следствие стремится установить все составляющие, связанные с атаками беспилотников.

"Каким образом этот беспилотник появился в Вооруженных силах Российской Федерации, почему он называется "Герань" и "Герань-2", почему он так похож на "Shahed-131", "Shahed-136" и "Mohajer-6"? Вообще, где осуществляется строительство данных беспилотников, какие пути поставки, кто поставлял? Дата и место изготовления, какие контракты заключались, кто их заключал – это также является очень важным в ходе досудебного расследования, в ходе установления всех схем", – сказал Чижевский.

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Используя данные разведки и технологии, следствие будет пытаться установить операторов беспилотников, сказал прокурор.

Однако россияне пытаются запутать украинских следователей и экспертов.

"Есть случаи, когда страна-агрессор специально наносит маркировку определенной компании с целью введения нас в заблуждение. Или наоборот мы фиксировали следы уничтожения названий, маркировки или наклеек на изделиях", – рассказал Чижевский.

"Следствию предстоит установить каждый компонент: страну происхождения, дату изготовления и убедиться, что аббревиатура или название компании-изготовителя не является подделкой", – добавил он.

Украина будет подавать иски в международные суды из-за использования Россией дронов-камикадзе.

"Прежде всего должно быть закончено досудебное расследование – нашими органами, в нашей стране, с участием специалистов. Конечно, Украина будет подавать иски в международные суды из-за использования беспилотников. Но на данный момент утверждать, в какую инстанцию, сроки – я думаю, это будет достаточно неправильно", – сказал Чижевский.

Прокурор добавил, что украинские эксперты и правоохранителям помогают международные партнеры. К Ирану украинское следствие пока не обращалось.

По словам Чижевского, сейчас открыто более 50 уголовных производств из-за применения дронов-камикадзе. При необходимости дела могут объединить.

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