Следствие не может сказать, иранские ли дроны применяет Россия
Украинское следствие пока не определило происхождение боевых беспилотников, которые Россия с сентября использует против Украины и которые считаются иранскими.
Источник: прокурор департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Иван Чижевский в комментарии для "Суспільне"
Прямая речь: "Сказать о том, что это – беспилотники иранского производства или нет – мы пока не можем.
Сейчас продолжается досудебное расследование. Оно не будет быстрым. Ведь экспертиза необходима не простая, а с участием специалистов широкого масштаба, которые смогут выяснить что это за комплектующие, их происхождение. По экспертизам можно будет установить происхождение данных беспилотников и производителя компонентов.
Мы не можем указать, сколько будут длиться экспертизы, из-за того, что Российская Федерация активно обстреливает Украину".
Детали: Прокурор пояснил, что следствие стремится установить все составляющие, связанные с атаками беспилотников.
"Каким образом этот беспилотник появился в Вооруженных силах Российской Федерации, почему он называется "Герань" и "Герань-2", почему он так похож на "Shahed-131", "Shahed-136" и "Mohajer-6"? Вообще, где осуществляется строительство данных беспилотников, какие пути поставки, кто поставлял? Дата и место изготовления, какие контракты заключались, кто их заключал – это также является очень важным в ходе досудебного расследования, в ходе установления всех схем", – сказал Чижевский.
Используя данные разведки и технологии, следствие будет пытаться установить операторов беспилотников, сказал прокурор.
Однако россияне пытаются запутать украинских следователей и экспертов.
"Есть случаи, когда страна-агрессор специально наносит маркировку определенной компании с целью введения нас в заблуждение. Или наоборот мы фиксировали следы уничтожения названий, маркировки или наклеек на изделиях", – рассказал Чижевский.
"Следствию предстоит установить каждый компонент: страну происхождения, дату изготовления и убедиться, что аббревиатура или название компании-изготовителя не является подделкой", – добавил он.
Украина будет подавать иски в международные суды из-за использования Россией дронов-камикадзе.
"Прежде всего должно быть закончено досудебное расследование – нашими органами, в нашей стране, с участием специалистов. Конечно, Украина будет подавать иски в международные суды из-за использования беспилотников. Но на данный момент утверждать, в какую инстанцию, сроки – я думаю, это будет достаточно неправильно", – сказал Чижевский.
Прокурор добавил, что украинские эксперты и правоохранителям помогают международные партнеры. К Ирану украинское следствие пока не обращалось.
По словам Чижевского, сейчас открыто более 50 уголовных производств из-за применения дронов-камикадзе. При необходимости дела могут объединить.
Предыстория:
- В сентябре 2022 года Россия начала применять боевые беспилотники для ударов по Украине. За два месяца до этого США сообщили, что РФ получит дроны-камикадзе от Ирана.
- Украинские власти и военные неоднократно сообщали о сбивании иранских дронов "Shahed-131", "Shahed-136" и "Mohajer-6", а в ноябре ГУР МО показало комплектующие дронов-камикадзе, где были найдены компоненты из Европы, США и надписи на языке Ирана.
- По данным украинской разведки, Россия заказала в Иране более 2400 дронов-камикадзе, но Иран отрицает предоставление России оружия для войны в Украине.
- США, ЕС, Канада и Великобритания анонсировали санкции против Ирана за предоставление России дронов.
- Глава МИД Ирана Хуссейн Амирабдоллахян заявил, что его государство не признает аннексию Россией оккупированных территорий Украины.