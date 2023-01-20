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Новий пакет санкцій ЄС проти Росії буде готовий до річниці повномасштабного вторгнення – ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 20 січня 2023, 22:44

Країни Європейського Союзу працюють над десятим пакетом санкцій проти Росії, який, як планується, набуде чинності в лютому – до річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це агенції Reuters повідомили дипломатичні джерела, передає "Європейська правда".

Більш жорстко налаштовані країни ЄС вже вимагають нових санкцій, які, серед іншого, мають обмежити співпрацю з Москвою у сфері ядерного палива, заборонити імпорт російських алмазів і скоротити торгівлю з Білоруссю – союзником Кремля.

Високопоставлені дипломати з трьох країн Євросоюзву з поміркованою позицією щодо санкцій заявили Reuters, що наступний пакет санкцій проти РФ має бути готовий до річниці вторгнення – 24 лютого.

Вони, однак, не стали обговорювати, що можуть передбачати ці санкції. "Занадто рано, ми щойно отримали дев'ятий пакет", – сказав високопоставлений дипломат з іншої країни ЄС.

На зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок, 23 січня, не очікується жодних рішень про десятий пакет санкцій. Натомість будуть обговорювати схвалення сьомого траншу військової допомоги Україні на суму 500 мільйонів євро, що раніше заблокувала Угорщина.

Крім того, міністри закордонних справ також мають розширити санкційний список проти Ірану за порушення прав людини, а деякі країни ЄС закликають до ще більших дій у відповідь на постачання Тегераном безпілотників, які Росія використовує в Україні.

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ЗМІ раніше повідомляли, що у Брюсселі прискорили роботу над десятим пакетом санкцій та сподіваються ухвалити його до саміту Україна-ЄС у Києві.

За словами глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, десятий пакет санкцій буде головним чином зосереджений на закритті лазівок, і на запровадженні вагомих наслідків для тих, хто обходить санкції Європейського Союзу.

Теми: ЄСсанкціїРосіявійна
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