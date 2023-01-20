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Новый пакет санкций ЕС против России будет готов к годовщине полномасштабного вторжения - СМИ

"Европейская правда"Пятница, 20 января 2023, 22:44

Страны Европейского Союза работают над десятым пакетом санкций против России, который, как планируется, вступит в силу в феврале - к годовщине российского полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом агентству Reuters сообщили дипломатические источники, передает "Европейская правда".

Более жестко настроенные страны ЕС уже требуют новых санкций, которые, среди прочего, должны ограничить сотрудничество с Москвой в сфере ядерного топлива, запретить импорт российских алмазов и сократить торговлю с Беларусью - союзником Кремля.

Высокопоставленные дипломаты из трех стран Евросоюза с умеренной позицией по санкциям заявили Reuters, что следующий пакет санкций против РФ должен быть готов к годовщине вторжения - 24 февраля.

Они, однако, не стали обсуждать, что могут предусматривать эти санкции. "Слишком рано, мы только что получили девятый пакет", - сказал высокопоставленный дипломат из другой страны ЕС.

На встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник, 23 января, не ожидается никаких решений о десятом пакете санкций. Зато будут обсуждать одобрение седьмого транша военной помощи Украине на сумму 500 миллионов евро, который ранее заблокировала Венгрия.

Кроме того, министры иностранных дел также должны расширить санкционный список против Ирана за нарушение прав человека, а некоторые страны ЕС призывают к еще большим действиям в ответ на поставки Тегераном беспилотников, которые Россия использует в Украине.

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СМИ ранее сообщали, что в Брюсселе ускорили работу над десятым пакетом санкций и надеются принять его до саммита Украина-ЕС в Киеве.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, десятый пакет санкций будет главным образом сосредоточен на закрытии лазеек, и на введении весомых последствий для тех, кто обходит санкции Европейского Союза.

Темы: ЕСсанкцииРосcиявойна
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