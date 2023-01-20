Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Новый пакет санкций ЕС против России будет готов к годовщине полномасштабного вторжения - СМИ

"Европейская правда"Пятница, 20 января 2023, 21:44

Страны Европейского Союза работают над десятым пакетом санкций против России, который, как планируется, вступит в силу в феврале - к годовщине российского полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом агентству Reuters сообщили дипломатические источники, передает "Европейская правда".

Более жестко настроенные страны ЕС уже требуют новых санкций, которые, среди прочего, должны ограничить сотрудничество с Москвой в сфере ядерного топлива, запретить импорт российских алмазов и сократить торговлю с Беларусью - союзником Кремля.

Реклама:

Высокопоставленные дипломаты из трех стран Евросоюза с умеренной позицией по санкциям заявили Reuters, что следующий пакет санкций против РФ должен быть готов к годовщине вторжения - 24 февраля.

Они, однако, не стали обсуждать, что могут предусматривать эти санкции. "Слишком рано, мы только что получили девятый пакет", - сказал высокопоставленный дипломат из другой страны ЕС.

На встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник, 23 января, не ожидается никаких решений о десятом пакете санкций. Зато будут обсуждать одобрение седьмого транша военной помощи Украине на сумму 500 миллионов евро, который ранее заблокировала Венгрия.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, министры иностранных дел также должны расширить санкционный список против Ирана за нарушение прав человека, а некоторые страны ЕС призывают к еще большим действиям в ответ на поставки Тегераном беспилотников, которые Россия использует в Украине.

СМИ ранее сообщали, что в Брюсселе ускорили работу над десятым пакетом санкций и надеются принять его до саммита Украина-ЕС в Киеве.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, десятый пакет санкций будет главным образом сосредоточен на закрытии лазеек, и на введении весомых последствий для тех, кто обходит санкции Европейского Союза.

Темы: ЕСсанкцииРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
ЕС
ЕС осудил российские псевдовыборы на оккупированных территориях Украины
Правящая партия Грузии запускает процедуру импичмента президентки за турне в ЕС
Боррель: Украина должна стать членом ЕС, хорошо бы зафиксировать "горизонт" для новых членов
Последние новости
04:50
Во Львове прогремел взрыв
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: