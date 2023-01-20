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"Нехай підходять поближче": мусульмани України відповіли Кадирову

Олена РощінаП'ятниця, 20 січня 2023, 22:08
Нехай підходять поближче: мусульмани України відповіли Кадирову
Фото з Бахмуту, Саід Ісмагілов

Мусульмани України готові боротися проти мусульман-богословів, яких глава Чечні Рамзан Кадиров погрожує застосувати у війні проти України. 

Джерело: колишній муфтій Духовного управління мусульман України "Умма", а нині боєць ЗСУ Саід Ісмагілов 

Пряма мова: "Нехай підходять поближче, ми з мусульманами України (на фото) на них вже чекаємо".

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Деталі: Так Саід Ісмагілов відреагував на заяву Рамзана Кадирова про те, Чечня готує мусульманських священнослужителів до війни в Україні – і перша група богословів з духовного управління мусульман пройшла підготовку в Росії.

До свого допису захисник України додав фото бійців на фоні мечеті, місцем знімка зазначено Бахмут. 

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Довідка: Саід Ісмагілов 13 років був муфтієм Духовного управління мусульман України "Умма", духовним і богословським лідером. Після початку повномасштабної війни Росії проти України він склав повноваження і пішов спочатку у тероборону, а потім на фронт. Нині Саід Ісмагілов служить у ЗСУ, він водій-стрілець і парамедик.

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Теми: війнаЗбройні силиКадиров
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