"Нехай підходять поближче": мусульмани України відповіли Кадирову

Мусульмани України готові боротися проти мусульман-богословів, яких глава Чечні Рамзан Кадиров погрожує застосувати у війні проти України.

Джерело: колишній муфтій Духовного управління мусульман України "Умма", а нині боєць ЗСУ Саід Ісмагілов

Пряма мова: "Нехай підходять поближче, ми з мусульманами України (на фото) на них вже чекаємо".

Реклама:

Деталі: Так Саід Ісмагілов відреагував на заяву Рамзана Кадирова про те, Чечня готує мусульманських священнослужителів до війни в Україні – і перша група богословів з духовного управління мусульман пройшла підготовку в Росії.

До свого допису захисник України додав фото бійців на фоні мечеті, місцем знімка зазначено Бахмут.

ВІДЕО ДНЯ

Довідка: Саід Ісмагілов 13 років був муфтієм Духовного управління мусульман України "Умма", духовним і богословським лідером. Після початку повномасштабної війни Росії проти України він склав повноваження і пішов спочатку у тероборону, а потім на фронт. Нині Саід Ісмагілов служить у ЗСУ, він водій-стрілець і парамедик.

Читайте також: Бахмут, очі поранених та переможці. Як муфтій Саїд Ісмагілов з автоматом та Кораном пішов рятувати Україну