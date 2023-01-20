"Пусть подходят поближе": мусульмане Украины ответили Кадырову
Мусульмане Украины готовы бороться против мусульман-богословов, которых глава Чечни Рамзан Кадыров угрожает применить в войне против Украины.
Источник: бывший муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма", а ныне боец Вооруженных сил Украины Саид Исмагилов
Прямая речь: "Пусть подходят поближе, мы с мусульманами Украины (на фото) их уже ждем".
Детали: Так Саид Исмагилов отреагировал на заявление Рамзана Кадырова о том, Чечня готовит мусульманских священнослужителей к войне в Украине и первая группа богословов из духовного управления мусульман якобы прошла подготовку в России.
К своему посту защитник Украины добавил фото бойцов на фоне мечети, местом снимка указан Бахмут.
Справка: Саид Исмагилов 13 лет был муфтием Духовного управления мусульман Украины "Умма", духовным и богословским лидером. После начала полномасштабной войны России против Украины он сложил полномочия и пошел сначала в тероборону, а затем на фронт. Сейчас Саид Исмагилов служит в ВСУ, он водитель-стрелок и парамедик.
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