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"Пусть подходят поближе": мусульмане Украины ответили Кадырову

Елена РощинаПятница, 20 января 2023, 22:08
Пусть подходят поближе: мусульмане Украины ответили Кадырову
Фото из Бахмута, Саид Исмагилов

Мусульмане Украины готовы бороться против мусульман-богословов, которых глава Чечни Рамзан Кадыров угрожает применить в войне против Украины. 

Источник: бывший муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма", а ныне боец Вооруженных сил Украины Саид Исмагилов 

Прямая речь: "Пусть подходят поближе, мы с мусульманами Украины (на фото) их уже ждем".

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Детали: Так Саид Исмагилов отреагировал на заявление Рамзана Кадырова о том, Чечня готовит мусульманских священнослужителей к войне в Украине и первая группа богословов из духовного управления мусульман якобы прошла подготовку в России. 

К своему посту защитник Украины добавил фото бойцов на фоне мечети, местом снимка указан Бахмут.

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Справка: Саид Исмагилов 13 лет был муфтием Духовного управления мусульман Украины "Умма", духовным и богословским лидером. После начала полномасштабной войны России против Украины он сложил полномочия и пошел сначала в тероборону, а затем на фронт. Сейчас Саид Исмагилов служит в ВСУ, он водитель-стрелок и парамедик.

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Темы: войнаВооруженные силыКадыров
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