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Українці "ось-ось" почнуть навчання на танках Challenger 2 у Великій Британії

"Українська правда"П'ятниця, 20 січня 2023, 23:38
Challenger 2, фото Getty Images

Українські військові найближчим часом розпочнуть навчання на танках Challenger 2 у Великій Британії. 

Джерело: посол України в Британії Вадим Пристайко в ефірі "Радіо Свобода" 20 січня

Пряма мова: "Екіпажі ось-ось приступлять до тренувань на території Великої Британії. Вже тренуються екіпажі важких артилерійських систем, і найближчим часом приїдуть і танкісти".

Детала: За словами Пристайка, "це не займе багато часу", адже, як відзначають британські інструктори, українські військові вмотивовані й навчаються дуже швидко.

"Ми коли готуємо тут піхотинців, – ви знаєте, вже підготували 10 тисяч, і з початку нового року почали ще 20 тисяч, – на це йде п’ять тижнів. Важко сказати, скільки треба буде готувати танкістів – тим більше, це і артилеристи, і механіки, і командири", – зазначив посол. 

"Я думаю, що за місяць-півтора можна впоратися. Якщо буде потрібно, навчання буде продовжено, як це було раніше", – додав він.

Також Пристайко наголосив, що танки вже готують для відправлення в Україну.

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"Ті танки, які підготовлені для нас, вже готуються для від’їзду в Україну", – зазначив посол.

Цьому передувало: 14 січня влада Великої Британії офіційно підтвердила передачу Україні танків Challenger 2. Міністр оборони Британії підтвердив надання Україні 14 танків.

Теми: Велика Британіязброядопомога Україні
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