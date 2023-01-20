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Украинцы "вот-вот" начнут учения на танках Challenger 2 в Великобритании

"Украинская правда"Пятница, 20 января 2023, 23:38
Challenger 2, фото Getty Images

Украинские военные в ближайшее время начнут учения на танках Challenger 2 в Великобритании. 

Источник: посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в эфире "Радио Свобода" 20 января

Прямая речь: "Экипажи вот-вот приступят к тренировкам на территории Великобритании. Уже тренируются экипажи тяжелых артиллерийских систем, и в ближайшее время приедут и танкисты".

Детали: По словам Пристайко, "это не займет много времени", ведь, как отмечают британские инструкторы, украинские военные мотивированы и учатся очень быстро.

"Мы когда готовим здесь пехотинцев, – вы знаете, уже подготовили 10 тысяч, и с начала нового года начали еще 20 тысяч, – на это уходит пять недель. Сложно сказать, сколько надо будет готовить танкистов – тем более, это и артиллеристы, и механики, и командиры", – отметил посол. 

"Я думаю, что за месяц-полтора можно справиться. Если потребуется, обучение будет продолжено, как это было раньше", – добавил он.

Также Пристайко подчеркнул, что танки уже готовят для отправки в Украину.

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"Те танки, которые подготовлены для нас, уже готовятся для отъезда в Украину", – отметил посол.

Этому предшествовало: 14 января власти Великобритании официально подтвердили передачу Украине танков Challenger 2. Министр обороны Великобритании подтвердил предоставление Украине 14 танков.

Темы: Великобританияоружиепомощь Украине
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