"Прорив": українські танкісти почнуть навчання на німецьких "Леопардах 2"

Україна домовилася про навчання своїх екіпажів танкістів на німецьких танках Leopard 2, хоча про їх надання рішення поки що немає, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Джерело: Олексій Резніков в інтерв'ю "Голосу Америки"

Пряма мова: "Маємо прорив – це можливість для країн, які володіють "Леопардами", починати навчальні місії, курси для наших танкових екіпажів. З цього ми почнемо, а тоді будемо далі рухатися.

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Я маю надію, що Німеччина у спокійному режимі з проведення власних внутрішніх консультацій дійде і до рішення щодо можливої передачі танків. Я оптимістично на це дивлюся.

Тому що перший крок зроблено: почнемо навчальні [українських] екіпажів програми на "Леопардах 2".

Деталі: Перед нинішньою зустріччю очільників оборонних відомств на базі "Рамштайн" Україна зверталась до союзників із запитом про надання сучасних західних танків, але 20 січня оголошень про їх надання так і не прозвучало.

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За словами Резнікова, домовленостей про навчання було досягнуто завдяки "танковим" ініціативам: Польщі щодо "Леопардів" та Британії щодо "Челленджерів".

Також у рамках "Рамштайну" відбулася зустріч представників країн-власників танків "Леопард 2" німецького виробництва.