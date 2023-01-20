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"Прорыв": украинские танкисты начнут обучение на немецких "Леопардах 2"

"Украинская правда"Пятница, 20 января 2023, 23:57
Танк Leopard 2, фото Getty Images

Украина договорилась об обучении своих экипажей танкистов на немецких танках Leopard 2, хотя об их предоставлении решения пока нет, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Источник: Алексей Резников в интервью "Голосу Америки"

Прямая речь: "Есть прорыв – это возможность для стран, которые владеют "Леопардами", начинать учебные миссии, курсы для наших танковых экипажей. С этого мы начнем, а тогда будем дальше двигаться. 

Я надеюсь, что Германия в спокойном режиме после проведения собственных внутренних консультаций дойдет и до решения о возможной передаче танков. Я оптимистично на это смотрю. 

Потому что первый шаг сделан: начнем учебные [для украинских] экипажей программы на "Леопардах 2".

Детали: Перед нынешней встречей руководителей оборонных ведомств на базе "Рамштайн" Украина обращалась к союзникам с запросом о предоставлении современных западных танков, но 20 января объявлений об их предоставлении так и не прозвучало.

По словам Резникова, договоренности об учениях были достигнуты благодаря "танковым" инициативам: Польши относительно "Леопардов" и Британии относительно "Челленджеров".

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Также в рамках "Рамштайна" состоялась встреча представителей стран-владельцев танков "Леопард 2" немецкого производства.

Темы: помощь УкраинеоружиеРезников
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