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Американські аналітики пояснили, навіщо на будинках в Москві розмістили ППО

"Українська правда"Субота, 21 січня 2023, 06:47
ЗЕНІТКА НА ДАХУ МІНОБОРОНИ РФ, ФОТО: MICHAEL A. HOROWITZ

Кремль, ймовірно, розмістив на будинках у Москві протиповітряну оборону, щоби створити провокаційні меседжі в інформаційному просторі для посилення антиукраїнських настроїв серед росіян, переконані аналітики Американського інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: 19 і 20 січня у російських соціальних мережах почали поширювати фотографії, на яких видно, як на даху будівлі Міністерства оборони Росії та в інших місцях у Москві та поблизу міста встановлюють системи протиповітряної оборони.  

В ISW вважають, що Кремль, ймовірно, активізував свої зусилля з представлення російського вторгнення в Україну як екзистенціальної війни, щоби створити інформаційні передумови для затяжної війни.

Дослівно: "Кремль, ймовірно, розгорнув системи ППО в Москві, щоб створити провокаційні меседжі, які зображують війну як більш загрозливу для російської громадськості. Малоймовірно, що Кремль вважає, що для України Москва є мішенню, і, швидше за все, він вдався до цієї показної гри, щоб посилити інформаційні операції з підготовки російського внутрішнього інформаційного простору до затяжної війни в Україні і подальших жертв.

Ця демонстрація також, ймовірно, є частиною нової інформаційної операції з контекстуалізації війни в Україні в російському міфі про Велику вітчизняну війну, яка, ймовірно, має на меті посилити підтримку росіянами військових зусиль і подальшої мобілізації шляхом абсурдного зображення України як такої, що загрожує Москві і решті території Росії, подібно до того, як це робила нацистська Німеччина під час свого вторгнення в Радянський Союз".

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Ввечері 19 січня в Мережі почали з'являтися фото і відео з системами ППО на дахах будівель і майданчиках Москви. Наразі відомо про щонайменше п'ять.
  • Зокрема, опубліковано фото будівлі міністерства оборони РФ на Фрунзенській набережній, де встановлено "Панцир-С1". 
  • Крім того, зранку 20 січня з’явилось відео, на якому автор стверджує, що ППО встановлена за 10 км від резиденції президента Росії Володимира Путіна в Москві.

Теми: ППОРосія
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