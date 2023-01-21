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Американские аналитики объяснили, зачем на домах в Москве разместили ПВО

"Украинская правда"Суббота, 21 января 2023, 06:47
ЗЕНИТКА НА КРЫШЕ МИНОБОРОНЫ РФ, ФОТО: MICHAEL A. HOROWITZ

Кремль, вероятно, разместил на домах в Москве противовоздушную оборону, чтобы создать провокационные месседжи в информационном пространстве для усиления антиукраинских настроений среди россиян, убеждены аналитики Американского института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: 19 и 20 января в российских социальных сетях начали распространять фотографии, на которых видно, как на крыше здания Министерства обороны России и в других местах в Москве и вблизи города устанавливают системы противовоздушной обороны. 

В ISW считают, что Кремль, вероятно, активизировал свои усилия по представлению российского вторжения в Украину как экзистенциальной войны, чтобы создать информационные предпосылки для затяжной войны.

Дословно: "Кремль, вероятно, развернул системы ПВО в Москве, чтобы создать провокационные месседжи, которые изображают войну как более угрожающую для российской общественности. Маловероятно, что Кремль считает, что для Украины Москва является мишенью, и, скорее всего, он прибегнул к этой показной игре, чтобы усилить информационные операции по подготовке российского внутреннего информационного пространства к затяжной войне в Украине и дальнейшим жертвам.

Эта демонстрация также, вероятно, является частью новой информационной операции по контекстуализации войны в Украине в российском мифе о Великой отечественной войне, которая, вероятно, имеет целью усилить поддержку россиянами военных усилий и дальнейшей мобилизации путем абсурдного изображения Украины как угрожающей Москве и остальной территории России, подобно тому, как это делала нацистская Германия во время своего вторжения в Советский Союз".

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Вечером 19 января в Сети начали появляться фото и видео с системами ПВО на крышах зданий и площадках Москвы. Сейчас известно о по меньшей мере пяти.
  • В частности, опубликовано фото здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной, где установлен "Панцирь-С1". 
  • Кроме того, утром 20 января появилось видео, на котором автор утверждает, что ПВО установлена в 10 км от резиденции президента России Владимира Путина в Москве.

Темы: ПВОРосcия
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