Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Військові тренувалися протидіяти російському десанту на Київщині

Роман ПетренкоСубота, 21 січня 2023, 10:20
Військові тренувалися протидіяти російському десанту на Київщині
скріншот

На Київщині військові провели тренування із протидії повітряному десанту противника, а також знищення розвідувально-диверсійних груп в урбанізованій місцевості.

Джерело: командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв

Деталі: За словами Наєва, було проведене спільне тренування сил і засобів, що виконують завдання у Чорнобильській зоні з охорони важливого державного об’єкта критичної інфраструктури.

Реклама:

У навчанні взяли участь підрозділи Збройних сил, Нацгвардії, ДПСУ, СБУ та Нацполіції.

Пряма мова Наєва: "Командири підрозділів виконували завдання з недопущення захоплення важливого державного об’єкта.

Дані тренування проведено відповідно до планів бойової підготовки підрозділів і будуть продовжуватися й надалі задля підвищення оборонних спроможностей.

ВІДЕО ДНЯ

Цей підхід взятий нами на озброєння від провідних країн-членів НАТО. Його ефективність полягає у тому, що кожен підрозділ, кожен військовослужбовець працює задля набуття спроможностей до виконання цілого спектру завдань".

Нагадаємо: Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат назвав "нереалістичним" сценарій висадки російського десанту на території України.

Теми: Київська областьЗбройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Київська область
Уламки на кладовищі, пожежі й руйнування: наслідки атаки на Київщині
У Києві та області працювала ППО
На Київщині голова ВЛК виписувала "липові" довідки ухилянтам за 10 тисяч доларів
Останні новини
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
Усі новини...
Реклама: