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Військові тренувалися протидіяти російському десанту на Київщині

Роман ПетренкоСубота, 21 січня 2023, 11:20
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На Київщині військові провели тренування із протидії повітряному десанту противника, а також знищення розвідувально-диверсійних груп в урбанізованій місцевості.

Джерело: командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв

Деталі: За словами Наєва, було проведене спільне тренування сил і засобів, що виконують завдання у Чорнобильській зоні з охорони важливого державного об’єкта критичної інфраструктури.

У навчанні взяли участь підрозділи Збройних сил, Нацгвардії, ДПСУ, СБУ та Нацполіції.

Пряма мова Наєва: "Командири підрозділів виконували завдання з недопущення захоплення важливого державного об’єкта.

Дані тренування проведено відповідно до планів бойової підготовки підрозділів і будуть продовжуватися й надалі задля підвищення оборонних спроможностей.

Цей підхід взятий нами на озброєння від провідних країн-членів НАТО. Його ефективність полягає у тому, що кожен підрозділ, кожен військовослужбовець працює задля набуття спроможностей до виконання цілого спектру завдань".

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Нагадаємо: Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат назвав "нереалістичним" сценарій висадки російського десанту на території України.

Теми: Київська областьЗбройні силивійна
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