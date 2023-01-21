Військові тренувалися протидіяти російському десанту на Київщині

На Київщині військові провели тренування із протидії повітряному десанту противника, а також знищення розвідувально-диверсійних груп в урбанізованій місцевості.

Джерело: командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв

Деталі: За словами Наєва, було проведене спільне тренування сил і засобів, що виконують завдання у Чорнобильській зоні з охорони важливого державного об’єкта критичної інфраструктури.

У навчанні взяли участь підрозділи Збройних сил, Нацгвардії, ДПСУ, СБУ та Нацполіції.

Пряма мова Наєва: "Командири підрозділів виконували завдання з недопущення захоплення важливого державного об’єкта.

Дані тренування проведено відповідно до планів бойової підготовки підрозділів і будуть продовжуватися й надалі задля підвищення оборонних спроможностей.

Цей підхід взятий нами на озброєння від провідних країн-членів НАТО. Його ефективність полягає у тому, що кожен підрозділ, кожен військовослужбовець працює задля набуття спроможностей до виконання цілого спектру завдань".

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