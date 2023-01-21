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Военные тренировались противодействовать российскому десанту на Киевщине

Роман ПетренкоСуббота, 21 января 2023, 10:20
Военные тренировались противодействовать российскому десанту на Киевщине
скриншот

В Киевской области военные провели тренировку по противодействию воздушному десанту противника, а также уничтожению разведывательно-диверсионных групп в урбанизированной местности.

Источник: командующий Объединенных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев

Детали: По словам Наева, была проведена совместная тренировка сил и средств, выполняющих задачи в Чернобыльской зоне по охране важного государственного объекта критической инфраструктуры.

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В учении приняли участие подразделения Вооруженных сил, Нацгвардии, ГПСУ, СБУ и Нацполиции.

Прямая речь Наева: "Командиры подразделений выполняли задачи по недопущению захвата важного государственного объекта, применив силы и средства в соответствии с их назначением

Данные тренировки проведены в соответствии с планами боевой подготовки подразделений и будут продолжаться и в дальнейшем для повышения оборонительных возможностей.

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Этот подход взят нами на вооружение от ведущих стран-членов НАТО. Его эффективность заключается в том, что каждое подразделение, каждый военнослужащий работает для приобретения возможностей к выполнению целого спектра задач".

Напомним: Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат назвал "нереалистичным" сценарий высадки российского десанта на территории Украины.

Темы: Киевская областьВооруженные силывойна
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