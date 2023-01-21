Минобороны закупает продукты для военных в 2-3 раза дороже - СМИ

Министерство обороны закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева, сообщают СМИ.

Источник: Zn.ua со ссылкой на соглашение Министерства обороны о закупке продуктов питания

Детали: Издание располагает копией соглашения стоимостью 13,16 миллиарда гривен, заключенного 23 декабря Министерством обороны на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.

Для сравнения издание выбрало сеть магазинов "Сильпо" в спальном районе Киева. Цены на самые ходовые продукты оказались завышенными в 2-3 раза.

Итак, Минобороны законтрактовало яйца по 17 грн за штуку, тогда как розничная цена в магазине Киева сейчас около 7 грн за штуку.

Картофель заказали по 22 грн за килограмм, при этом розничная цена в магазине составляет 8-9 грн.

Куриное бедро заказали по 120 грн за килограмм, а в магазине - 80 грн.

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Стоит отметить, что это розничные цены, а оптовые еще ниже.

СМИ отмечает, что Минобороны проигнорировало все их запросы и вопросы.

Дословно: "Так, внимательный читатель заметит, что в договоре речь не только о закупке, но и о предоставлении услуг питания. Может поэтому и дороже? Нет, если вы погрузитесь в документ, то увидите, что услуги там действительно есть как отдельная статья расходов в 30 млн грн, то есть 0,2% от общей суммы контракта, даже не 2% и точно не два раза".

Больше деталей: Нынешний контракт размером на 13 миллиардов Минобороны заключило с ООО "Актив компани". Эта фирма имеет уставный капитал в тысячу гривен. В 2021 году налоговая служба аннулировала у этой фирмы свидетельство плательщика НДС из-за отсутствия поставок и непредоставления деклараций.

В 2019 году ООО "Актив компани" фигурировало в уголовном производстве Нацполиции №12019100100003229. Фирма для участия в тендере на поставку говядины для учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов Государственной уголовно-исполнительной службы якобы подала поддельный акт, который не соответствовал действительности.

Декабрьское соглашение с "Актив компани" от имени министерства подписал Богдан Хмельницкий.

Обновлено: Позже стало известно, что Комитет парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вызывает руководство Минобороны.

Напомним: Директор департамента госзакупок Минобороны Богдан Хмельницкий оказался одним из фигурантов дела о хищении 580 тысяч долларов средств министерства при закупке военной амуниции.