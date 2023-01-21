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Пригожин написав лист США, щоб дізнатися про злочини "вагнерівців"

Роман ПетренкоСубота, 21 січня 2023, 14:20
ЕВГЕН ПРИГОЖИН, ФОТО ТАСС

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин написав листа в Білий дім, щоб дізнатися про злочини його вояк.

Джерело: пресслужба Пригожина

Деталі: У Пригожина опублікували лаконічний лист російською та англійською мовами, адресований координатору Ради національної безпеки США Джону Кірбі.

Дослівно: "Шановний пане Кірбі! У мене до вас є запитання: чи можете ви назвати, який злочин скоїла ПВК "Вагнер".

 

Нагадаємо: 20 січня стало відомо, що незабаром Сполучені Штати запровадять додаткові санкції проти російської приватної військової компанії "Вагнер", яка допомагає російським військовим у війні в Україні.

Теми: РосіяСШАпропаганда
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