Пригожин написав лист США, щоб дізнатися про злочини "вагнерівців"
Субота, 21 січня 2023, 14:20
Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин написав листа в Білий дім, щоб дізнатися про злочини його вояк.
Джерело: пресслужба Пригожина
Деталі: У Пригожина опублікували лаконічний лист російською та англійською мовами, адресований координатору Ради національної безпеки США Джону Кірбі.
Дослівно: "Шановний пане Кірбі! У мене до вас є запитання: чи можете ви назвати, який злочин скоїла ПВК "Вагнер".
Нагадаємо: 20 січня стало відомо, що незабаром Сполучені Штати запровадять додаткові санкції проти російської приватної військової компанії "Вагнер", яка допомагає російським військовим у війні в Україні.