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Пригожин написал письмо США, чтобы узнать о преступлениях "вагнеровцев"

Роман ПетренкоСуббота, 21 января 2023, 14:20
ПРИГОЖИН, ФОТО ТАСС

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин написал письмо в Белый дом, чтобы узнать о преступлениях его вояк.

Источник: пресс-служба Пригожина

Детали: У Пригожина опубликовали лаконичное письмо на русском и английском языках, адресованное координатору Совета национальной безопасности США Джону Кирби.

Дословно: "Уважаемый господин Кирби! У меня к вам есть вопрос: можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК "Вагнер".

 

Напомним: 20 января стало известно, что вскоре Соединенные Штаты введут дополнительные санкции против российской частной военной компании "Вагнер", которая помогает российским военным в войне в Украине.

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Темы: РосcияСШАпропаганда
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