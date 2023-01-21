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В Офісі генпрокурора не сумніваються в причетності Ірану до виробництва і постачання дронів РФ

Катерина ТищенкоСубота, 21 січня 2023, 15:18
В Офісі генпрокурора не сумніваються в причетності Ірану до виробництва і постачання дронів РФ
залишки іранського дрона, фото ОК "Південь"

В Офісі генпрокурора не мають жодних сумнівів у причетності посадовців, а також юридичних і фізичних осіб Ірану до виробництва і постачання дронів до Росії.

Джерело: начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов в ефірі телемарафону, повідомляє пресслужба ОГП

Пряма мова: "В органів прокуратури та органів слідства немає жодних сумнівів, що посадові, юридичні і фізичні особи Ірану причетні до виробництва і постачання дронів до РФ з метою подальшого використання проти нашого народу. Це дані оперативні, це дані розвідувальних підрозділів як українських, так і наших міжнародних партнерів".

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Деталі: Бєлоусов наголосив, що Україна буде доводити винуватіть цих посадових і фізичних осіб у національних і міжнародних судах, використовуючи доказову інформацію.

"І саме зараз органи слідства і прокуратури збирають докази, якими ми зможемо переконати суд в причетності цих осіб до цих злочинів", - наголосив він.

Прокурор додав, що з цією метою зараз проводиться сотні слідчих дій, сотні експертиз, які найближчим часом будуть завершені.

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Він запевнив в достатності доказів доведення вини посадових і фізичних осіб Ірану, а також представників будь-яких інших країн, які сприяють Ірану у розробці або поставці цих дронів, їх використання в Україні, запевнивши, що "ми зможемо все це довести в судах і всі ці особи будуть притягнуті до відповідальності".

"Для нас важливо простежити весь ланцюжок, починаючи від виробництва до поставки і безпосереднього використання. Звісно, всі ці особи, які поставляють комплектуючі, які збирають ці дрони, які навчають росіян використовувати ці дрони і ті особи, які безпосередньо їх запускають по нашим громадянам, по нашим містам – всі вони мають бути ідентифіковані. Це займає час, це сотні, тисячі людей. По значній частині з них ми вже маємо інформацію. Ми сподіваємось, що кожен з них буде встановлений", - сказав Бєлоусов.

Що передувало: 20 січня прокурор департаменту протидії злочинів в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Іван Чижевський заявив, що українське слідство поки що не визначило походження бойових безпілотників, які Росія з вересня використовує проти України і які вважаються іранськими.

Теми: Офіс генпрокурораІранШахедРосія
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