В Офисе генпрокурора не сомневаются в причастности Ирана к производству и поставке дронов РФ

В Офисе генпрокурора не имеют никаких сомнений в причастности должностных лиц, а также юридических и физических лиц Ирана к производству и поставке дронов в Россию.

Источник: начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Белоусов в эфире телемарафона, сообщает пресс-служба ОГП

Прямая речь: "У органов прокуратуры и органов следствия нет никаких сомнений, что должностные, юридические и физические лица Ирана причастны к производству и поставке дронов в РФ с целью дальнейшего использования против нашего народа. Это данные оперативные, это данные разведывательных подразделений как украинских, так и наших международных партнеров".

Детали: Белоусов отметил, что Украина будет доказывать виновность этих должностных и физических лиц в национальных и международных судах, используя доказательную информацию.

"И именно сейчас органы следствия и прокуратуры собирают доказательства, которыми мы сможем убедить суд в причастности этих лиц к этим преступлениям", - подчеркнул он.

Прокурор добавил, что с этой целью сейчас проводится сотни следственных действий, сотни экспертиз, которые в ближайшее время будут завершены.

Он заверил в достаточности доказательств доказательства вины должностных и физических лиц Ирана, а также представителей любых других стран, которые способствуют Ирану в разработке или поставке этих дронов, их использования в Украине, заверив, что "мы сможем все это доказать в судах и все эти лица будут привлечены к ответственности".

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"Для нас важно проследить всю цепочку, начиная от производства до поставки и непосредственного использования. Конечно, все эти лица, которые поставляют комплектующие, которые собирают эти дроны, которые обучают россиян использовать эти дроны и те лица, которые непосредственно их запускают по нашим гражданам, по нашим городам - все они должны быть идентифицированы. Это занимает время, это сотни, тысячи людей. По значительной части из них мы уже имеем информацию. Мы надеемся, что каждый из них будет установлен", - сказал Белоусов.

Что предшествовало: 20 января прокурор департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Иван Чижевский заявил, что украинское следствие пока не определило происхождение боевых беспилотников, которые Россия с сентября использует против Украины и которые считаются иранскими.