Окупанти перевіряють місця проживання мешканців Херсонщини – Генштаб
Субота, 21 січня 2023, 18:36
На окупованій Херсонщині росіяни під виглядом програми економії електроенергії перевіряють місця проживання громадян.
Джерело: зведення Генштабу ЗСУ
Дослівно: "Ворог посилює контроль обліку мирного населення на тимчасово захоплених територіях Херсонської області.
Зокрема, намагається створити базу даних місць проживання мирних громадян, погрожуючи відключенням від електроенергії.
Під виглядом виконання "програми економії електроенергії" так звана "влада" здійснює примусові заходи щодо підписання "акту про підтвердження фактичного місця проживання громадянина"".
ВІДЕО ДНЯ