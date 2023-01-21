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Оккупанты проверяют места проживания жителей Херсонщины – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 21 января 2023, 18:36
иллюстративное фото Getty Images

На оккупированной Херсонщине россияне под видом программы экономии электроэнергии проверяют места проживания граждан.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Враг усиливает контроль учета мирного населения на временно захваченных территориях Херсонской области.

В частности, пытается создать базу данных мест проживания мирных граждан, угрожая отключением от электроэнергии.

Под видом выполнения "программы экономии электроэнергии" так называемая "власть" осуществляет принудительные меры по подписанию "акта о подтверждении фактического места жительства гражданина"".

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Темы: Херсонская областьоккупацияГенштаб
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