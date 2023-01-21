Оккупанты проверяют места проживания жителей Херсонщины – Генштаб
Суббота, 21 января 2023, 18:36
На оккупированной Херсонщине россияне под видом программы экономии электроэнергии проверяют места проживания граждан.
Источник: сводка Генштаба ВСУ
Дословно: "Враг усиливает контроль учета мирного населения на временно захваченных территориях Херсонской области.
В частности, пытается создать базу данных мест проживания мирных граждан, угрожая отключением от электроэнергии.
Под видом выполнения "программы экономии электроэнергии" так называемая "власть" осуществляет принудительные меры по подписанию "акта о подтверждении фактического места жительства гражданина"".
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