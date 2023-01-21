Зеленський закликав світ зупинити агресії, що ламають продовольчий ринок

Президент Володимир Зеленський закликав світ до більшої рішучості й співпраці для зупинки агресій, які ламають продовольчий ринок.

Джерело: Зеленський у зверненні до учасників Конференції міністрів сільського господарства в Берліні

Пряма мова: "Просто зараз, коли тривають дискусії на цьому форумі, понад сто суден – перевізників продовольства стоять у черзі поблизу Босфору. Чому? Бо вони мають пройти огляд, і російські представники в Туреччині блокують цей огляд. Судна затримують на тижні.

Для Європи це означає зростання цін. Для Азії це означає зростання загрози соціальної нестабільності. Для Африки, для таких країн, як Ефіопія або Судан, це означає порожні столи у тисяч і тисяч сімей...

Це означає, що світ потребує більшої рішучості й більшої співпраці для того, щоб зупиняти агресії, які ламають продовольчий ринок. Щоб зупиняти будь-яку державу, яка блокує море та знищує ланцюжки постачання продовольства. Щоб притягати до відповідальності будь-якого тирана, який намагається зробити голод інструментом своєї політики".

Деталі: Президент заявив, що до повномасштабного вторгнення Росії Україна щомісяця відправляла на експорт 6,5 млн тонн продовольства. Через російську агресію та дії Росії з блокування українського експорту продовольства постачання скоротилося вдвічі.

"Якщо порахувати це не в тоннах, а в життях, то це мінімум 200 млн людей у різних країнах на трьох континентах – в Африці, Азії та Європі, для яких погіршився доступ до продовольства", - сказав він.

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Зеленський закликав країни долучатися до ініціативи "Зерно з України" та ініціативи зі створення продовольчих хабів у країнах Африки, а також до реалізації української формули миру.