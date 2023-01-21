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Зеленський закликав світ зупинити агресії, що ламають продовольчий ринок

Катерина ТищенкоСубота, 21 січня 2023, 18:01
Зеленський закликав світ зупинити агресії, що ламають продовольчий ринок
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський закликав світ до більшої рішучості й співпраці для зупинки агресій, які ламають продовольчий ринок.

Джерело: Зеленський у зверненні до учасників Конференції міністрів сільського господарства в Берліні

Пряма мова: "Просто зараз, коли тривають дискусії на цьому форумі, понад сто суден – перевізників продовольства стоять у черзі поблизу Босфору. Чому? Бо вони мають пройти огляд, і російські представники в Туреччині блокують цей огляд. Судна затримують на тижні.

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Для Європи це означає зростання цін. Для Азії це означає зростання загрози соціальної нестабільності. Для Африки, для таких країн, як Ефіопія або Судан, це означає порожні столи у тисяч і тисяч сімей...

Це означає, що світ потребує більшої рішучості й більшої співпраці для того, щоб зупиняти агресії, які ламають продовольчий ринок. Щоб зупиняти будь-яку державу, яка блокує море та знищує ланцюжки постачання продовольства. Щоб притягати до відповідальності будь-якого тирана, який намагається зробити голод інструментом своєї політики".

Деталі: Президент заявив, що до повномасштабного вторгнення Росії Україна щомісяця відправляла на експорт 6,5 млн тонн продовольства. Через російську агресію та дії Росії з блокування українського експорту продовольства постачання скоротилося вдвічі.

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"Якщо порахувати це не в тоннах, а в життях, то це мінімум 200 млн людей у різних країнах на трьох континентах – в Африці, Азії та Європі, для яких погіршився доступ до продовольства", - сказав він.

Зеленський закликав країни долучатися до ініціативи "Зерно з України" та ініціативи зі створення продовольчих хабів у країнах Африки, а також до реалізації української формули миру.

Теми: Зеленськийїжавійна
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