Зеленский призвал мир остановить агрессии, ломающие продовольственный рынок

Президент Владимир Зеленский призвал мир к большей решимости и сотрудничеству для остановки агрессий, которые ломают продовольственный рынок.

Источник: Зеленский в обращении к участникам Конференции министров сельского хозяйства в Берлине

Прямая речь: "Прямо сейчас, когда продолжаются дискуссии на этом форуме, более ста судов - перевозчиков продовольствия стоят в очереди вблизи Босфора. Почему? Потому что они должны пройти осмотр, и российские представители в Турции блокируют этот осмотр. Суда задерживают на недели.

Для Европы это означает рост цен. Для Азии это означает рост угрозы социальной нестабильности. Для Африки, для таких стран, как Эфиопия или Судан, это означает пустые столы у тысяч и тысяч семей...

Это означает, что мир нуждается в большей решимости и большем сотрудничестве для того, чтобы останавливать агрессии, которые ломают продовольственный рынок. Чтобы останавливать любое государство, которое блокирует море и уничтожает цепочки поставок продовольствия. Чтобы привлекать к ответственности любого тирана, который пытается сделать голод инструментом своей политики".

Детали: Президент заявил, что до полномасштабного вторжения России Украина ежемесячно отправляла на экспорт 6,5 млн тонн продовольствия. Из-за российской агрессии и действий России по блокированию украинского экспорта продовольствия поставки сократились вдвое.

"Если посчитать это не в тоннах, а в жизнях, то это минимум 200 млн человек в разных странах на трех континентах - в Африке, Азии и Европе, для которых ухудшился доступ к продовольствию", - сказал он.

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Зеленский призвал страны участвовать в инициативе "Зерно из Украины" и инициативе по созданию продовольственных хабов в странах Африки, а также к реализации украинской формулы мира.