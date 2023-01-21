Зеленский призвал мир остановить агрессии, ломающие продовольственный рынок

Президент Владимир Зеленский призвал мир к большей решимости и сотрудничеству для остановки агрессий, которые ломают продовольственный рынок.

Источник: Зеленский в обращении к участникам Конференции министров сельского хозяйства в Берлине

Прямая речь: "Прямо сейчас, когда продолжаются дискуссии на этом форуме, более ста судов - перевозчиков продовольствия стоят в очереди вблизи Босфора. Почему? Потому что они должны пройти осмотр, и российские представители в Турции блокируют этот осмотр. Суда задерживают на недели.

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Для Европы это означает рост цен. Для Азии это означает рост угрозы социальной нестабильности. Для Африки, для таких стран, как Эфиопия или Судан, это означает пустые столы у тысяч и тысяч семей...

Это означает, что мир нуждается в большей решимости и большем сотрудничестве для того, чтобы останавливать агрессии, которые ломают продовольственный рынок. Чтобы останавливать любое государство, которое блокирует море и уничтожает цепочки поставок продовольствия. Чтобы привлекать к ответственности любого тирана, который пытается сделать голод инструментом своей политики".

Детали: Президент заявил, что до полномасштабного вторжения России Украина ежемесячно отправляла на экспорт 6,5 млн тонн продовольствия. Из-за российской агрессии и действий России по блокированию украинского экспорта продовольствия поставки сократились вдвое.

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"Если посчитать это не в тоннах, а в жизнях, то это минимум 200 млн человек в разных странах на трех континентах - в Африке, Азии и Европе, для которых ухудшился доступ к продовольствию", - сказал он.

Зеленский призвал страны участвовать в инициативе "Зерно из Украины" и инициативе по созданию продовольственных хабов в странах Африки, а также к реализации украинской формулы мира.